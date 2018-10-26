Он схватил за нож и ударил ее в правое бедро

Он схватил за нож и ударил ее в правое бедроМуромский городской суд признал виновным 32-летнего местного жителя, который убил свою возлюбленную. Ему назначили приговор в виде 7 лет колонии строгого режима.Убийство произошло мае этого года. Пьяный мужчина в одной из комнат общежития на улице Ленинской поругался с сожительницей. В пылу гнева он схватил за нож и ударил ее в правое бедро. От полученного ранения женщина скончалась.Приговор в законную силу еще не вступил.