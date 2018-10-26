Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей

Материальный ущерб составил 900 тысяч рублейВ начале октября этого года в одном из сел Юрьев-Польского района произошел пожар. Огонь уничтожил дом, принадлежащий 29-летней москвичке. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.Проверка установила, что причиной возгорания был поджог. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель.Мужчина во всем признался и объяснил, что хотел получить дополнительный заработок за охрану дома во время отсутствия хозяйки, проживавшей в Москве. Он предложил им свои услуги в качестве охранника.Чтобы точно получить эту работу, злоумышленник захотел создать видимость реальной угрозы – поджечь дом и быстро его потушить. Однако пламя мгновенно распространилось по всему строению и справиться с ним мужчина не смог. Дом сгорел дотла.В отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5-ти лет.