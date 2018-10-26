В Челябинске во всех районах второй день чувствуется крайне неприятный запах. Причем, как утверждают местные жители, ощущение — вплоть до рвотного рефлекса. Они жалуются, что не могут выйти с детьми на улицу. Синоптики тем временем не считают необходимым вводить режим неблагоприятных метеоусловий.

В Челябинске уже второй день чувствуется крайне неприятный запах во всех районах города. Причем, как утверждают местные жители, ощущение — "вплоть до рвотного рефлекса".Одна из женщин пожаловалась местному порталу 74.ru, что даже не может выйти с детьми на улицу."Дети вынуждены идти в школу, а там реально страшно вздохнуть. Стоит невозможная вонь! Даже не объяснить, чем воняет (…) Мы просто задыхаемся", — жалуется она.Сотрудники местного отделения Гидрометцентра признаются, что тоже чувствуют неприятный запах, но заверяют, что поводов для объявления режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) нет.Ветер достаточно сильный, так что вредные вещества не успевают накопиться, их сдувает, уверяют синоптики.Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва подтвердила, что им передали жалобы на то, что "сильно пахнет — как бы так помягче сказать — навозом"."Но непонятно, откуда несет этот "аромат". Может, с полей? А кому тут дашь предупреждение о НМУ?" – рассуждает она.По словам Ячменёвой, пока предупреждение о НМУ синоптики дали только для Карабаша (этот город называют "южноуральским Марсом" и одним из самых загрязненных городов на планете).В конце лета жителям города пообещали, что промышленные трубы в Карабаше исчезнут – там на медеплавильном комбинате реализуется масштабная программа модернизации, так что с внедрением современной системы газоочистки трубы окажутся не нужны.Однако теперь многих жителей беспокоит проблема открытия в их и без того неблагополучном с экологической точки зрения городе межрайонного мусорного полигона, куда должны свозиться отходы из других городов.