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<a href="http://33live.ru/novosti/26-10-2018-zhiteli-skinulis-na-remont-municipalnyx-obektov.html" target="_blank">Жители скинулись на ремонт муниципальных объектов?</a> - Такое разное благоустройство. В этом году в посёлке Ставрово в нескольких дворах делали ремонт тротуара, дороги, устанавливали новые бордюры, лавочки и урны. Вот только по сути одни и те же работы на разных объектах отличаются.