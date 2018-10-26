Хотя ее сын, к счастью, совершенно здоров

Хотя ее сын, к счастью, совершенно здоровВ Кольчугино местная жительница использовала своего маленького сына в мошенничестве.В региональной прокуратуре сообщают, что женщина почти год рассказывала всем своим друзьям и знакомым, что у ее маленького ребенка очень тяжелое заболевание. На псевдо-лечение срочно нужны были деньги. Сердобольные люди жалели ее сына и давали столько денег, сколько могли. В итоге мошенница собрала почти 230 тысяч рублей.Теперь женщину будут судить по статье 159 за мошенничество с причинением значительного ущерба. Нерадивой мамочке грозит либо большой штраф, либо срок до 5 лет. В прокуратуре уточняют, что мошенница уже и раньше привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.