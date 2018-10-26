План зимнего отдыха на любой вкус: море и солнце, лыжи и глинтвейн, старинные церкви и безумные карнавалы. А также огромные креветки и мидии в любом ресторанчике по пути.

План зимнего отдыха на любой вкус: море и солнце, лыжи и глинтвейн, старинные церкви и безумные карнавалы. А также огромные креветки и мидии в любом ресторанчике по пути.Зимний отдых нередко ставит нас в тупик. Если летом однозначно хочется еще больше тепла и солнца, то в холода порой не знаешь, что выбрать: море, прогулки по пустующим без туристов городам или все же быстрый спуск с горы на лыжах. Если хочется всего и сразу, отличный вариант – Каталония. Объехав ее уютные горнолыжные курорты, наевшись сыра и стейков, побродив по старинным горным деревушкам и очарованные карнавальными красками, мы убеждены: покупать билеты нужно именно туда.Горнолыжное счастьеВ каталонском краю несколько первоклассных горнолыжных курортов, которые подойдут и новичку, и эксперту. Самый заслуженный, конечно, Ла Молина в провинции Жирона – тот, в котором первый подъемник появился еще в 1943 году и который принимает Кубок мира по сноуборду.Сегодня он и его 70 километров трасс объединены с соседним курортом Ла Маселья. Вместе, под названием "ALP 2500", они предлагают туристу головокружительные 140 километров трасс. Название относится вовсе не к Альпам – ведь здесь Пиренеи. Гондольный подъемник, соединяющий курорты, назван "Альпом" в честь наивысшей местной точки катания – пика Тоса д’Альп (2587 метров).Несмотря на почтенный возраст, Ла Молина ни в чем не уступает более молодой Ла Маселье. Новые подъемники, отратраченные трассы, неплохое прокатное оборудование.При этом у каждого курорта своя изюминка: в Ла Молине много коротких трасс, в Маселье их меньше, зато они длиннее. Кроме горнолыжного отдыха, здесь масса других развлечений – от катания на коньках до картинга по снежным трекам. Педаль в пол, руль резко в сторону – и вот Пиренеи уже кружат тебе голову. Особенно впечатляет, если поехать туда на пару дней из солнечной и морской Барселоны. Всего 160 километров и попугаи на городских деревьях кажутся диковинным сном.Для более степенного отдыха лучше выбрать престижный курорт Бакейра-Берет в районе Валь-д’Аран. Он уже куда дальше от побережья, совсем рядом с Францией. Здесь самые высокие горы, самые крутые дороги и самые безумные виды. А также, наверное, самый лучший курорт, прекрасно знающий себе цену.Здесь напрокат дают лучшее снаряжение, дотошно подгоняя его под клиента. Три зоны катания – Бакейра, Берет и Бонайгуа, 153 километров трасс. Это самый большой курорт не только в Каталонии, но и во всей Испании. Здесь лучшие горнолыжные школы и почти всегда в сезон лежит снег: география располагает, зона подвержена влиянию ветров и осадков с Атлантического океана. В конце концов, здесь катается испанская королевская семья, начиная с Хуана Карлоса I, который правил с 1975 по 2014 год.Особенность этого района в том, что до середины XX века он был практически сам по себе. Окруженный труднопроходимыми горами, он тихо ждал, пока к нему прорубят туннель в 50-х годах. Это секретный ларчик "для своих", здесь даже есть свой язык, аранский, который до сих пор преподают в школах. В окрестностях можно увидеть старинные церкви, башни и аутентичные музеи – например, снега или аранского быта.Еще один вариант – милый и уютный курорт Бои-Тауль неподалеку от Бакейры в провинции Льейда. Сама местность словно отступила назад во времени и замерла там: горные каменные деревушки теснят одна другую и выглядят декорациями к историческим фильмам. В долине сохранились девять церквей романской архитектуры, построенных между XI и XII веками. В начале нового тысячелетия ЮНЕСКО внесло их в свой список всемирного наследия.Удивительно, но рядом с обычными жилыми домами эти храмы совсем не выглядят старинными – уже одно это много говорит о долине. Здесь отели отапливаются каминами, в лавочках продаются домашние сыры, колбасы и шоколад, местные жители ходят в твидовых пиджаках и курят трубки, а по горам прыгают козы с колокольчиками на шеях. Современность мягко напомнит о себе только в церкви святого Климента в местечке Тауль: чтобы показать всю красоту былой росписи нефа, на него несколько раз в день проецируется цветное изображение. Фильм, дотошно снятый с учетом всех нюансов рельефа, рассказывает о реставрации церкви и о сюжетах, когда-то украшавших ее своды.А что же катание? Оно тоже не подводит. Курорт Бои-Тауль небольшой, но самый высокогорный из всех: высшая точка – 2750 метров. Здесь около 40 километров трасс, но интересно будет всем, потому что большинство из них подходят для "уверенных пользователей".Новичков же тут опекают особо: инструкторы, школы, детские сады и парки – все это не даст заскучать ни детям, ни взрослым. Опытные лыжники и сноубордисты тем временем смогут горделиво заехать за предупреждающий знак "Experts only" и насладиться длинными извилистыми трассами и видами белоснежных горных пиков вокруг. Здесь почти всегда лежит снег, сияет солнце, катание продолжается с декабря по апрель, а туристов очень и очень мало.Безумные карнавалыЗимняя Каталония богата не только снегом, поэтому непременно стоит провести несколько дней у моря. Одной только столицы, Барселоны, может хватить, чтобы заполнить их все. Знаменитая Саграда Фамилиа, бульвар Рамбла, парк Гуэль, набережная, монастырь Монсеррат, готический квартал, Испанская деревня – все это достойно отдельной поездки. И все же в конце зимы стоит обратить свой взор и на другие каталонские города. Потому что в них в это время проходят шумные карнавалы. И каждый не похож на своего соседа.Исторически европейские карнавалы неотделимы от Великого поста, которому предшествуют. Цель любого участника карнавала – "набить себя под завязку" едой, выпивкой и впечатлениями, чтобы их хватило на долгие дни воздержания после. Жизнь переворачивается с ног на голову: можно все, что запрещено или порицаемо в другое время.Карнавальная неделя, как правило, начинается с Жирного четверга, то есть праздника обжорства, выбора короля и заканчивается "Похоронами сардины". Середину каждый город празднует во всю мощь своих желаний и возможностей.Особенно выделяется этим праздником богемный городок Ситжес. Летом здесь отличные широкие пляжи, зимой они пустеют, но не пустуют: волны покоряют серферы в гидрокостюмах (температура воздуха – около +15°C), на песке молодежь устраивает пикники, по набережной под пальмами гуляют папы с колясками. Близость к Барселоне (36 километров) делает этот курорт очень популярным: считается, что именно здесь самая дорогая недвижимость во всей Испании. Тем туристам, которые хотят сэкономить, лучше посещать его как раз зимой, тем более что посмотреть есть на что.Карнавал в Ситжесе знаменит своими "Гонками на кроватях" по узким улочкам города. Гонки, впрочем, условные – замаскированные под кровати платформы везут разряженных участников со всех районов города. На следующий день проходит Детский карнавал и "Парад развратников" – шикарное вечернее зрелище классического карнавального шествия. Может быть, оно и уступает по размаху знаменитому параду в Рио, но по душевности точно дает сто очков вперед. В карнавале участвуют простые жители города, независимо от возраста, комплекции и ориентации. Здесь многие знают друг друга, и какой-нибудь фараон запросто может спрыгнуть с пирамиды, чтобы поприветствовать старушку в инвалидном кресле или расцеловаться со знакомым. Король едет самым первым: в эти дни мэр официально отдает ему бразды правления, и он царит в Ситжесе до самой Пепельной среды.Неподалеку в городке Виланова-и-ла-Желтру карнавал празднуют по-своему. Ему стоит уделить внимание. Считается, что когда в 1939 году генерал Франко запретил праздновать карнавалы во всей Испании, только здешние жители посмели его ослушаться открыто и продолжали скромно, но настойчиво соблюдать традиции.Виланова-и-ла-Желтру – небольшой и совершенно нетуристический городок, хотя и очень симпатичный. Здесь отдыхают от туристов и шума сами барселонцы, и это отличное место, чтобы расслабиться, но только не во время карнавала, главные события которого – "Меренгада", битва меренгами в четверг, и "Карамельная война" в воскресенье.Жители города собираются в команды, каждая со своим костюмом, девизом, флагом и даже оркестром. Эти команды шествуют по городу в парах, танцуя, и забрасывают друг друга конфетами, настоящими, в ярких разноцветных обертках. Все это действо медленно стекается на главную площадь, где от летающих сластей приходится закрываться шарфами. Город захлебывается в карамели, которая шуршит под ногами, прилипает к подошвам и которой набиты все карманы местных детей. Запасов им хватит на целый год, до нового карнавала.Праздник гурманаГоворя о Каталонии, невозможно не упомянуть главное ее достоинство – вкуснейшую кухню. В любом придорожном кафе посетителям предложат домашнее вино и местные мидии, огромные, как жемчужницы из фильмов. Каталония лежит у моря, поэтому морепродукты здесь дешевы и вкусны, их добавляют во многие блюда, даже мясные. Моллюски, кальмары, креветки, разнообразная рыба – это главные пункты местного меню.На закуску вам предложат хлеб с помидорами ("па амб томакет"), а на десерт – специальный "каталонский крем", что-то вроде французского крем-брюле.Из напитков каталонцы более всего уважают вино и кофе – эспрессо в маленьких чашках. К огромным кофейным кружкам местные относятся с недоумением, а к привычке русских пить чай литрами – с веселым изумлением.В ответ можно удивиться тому, что в Ситжесе есть дом-музей Бакарди. Оказывается, основатель знаменитой марки рома дон Факундо Бакарди был уроженцем этого города. В 1830 году он эмигрировал на Кубу, где, не удовлетворившись качеством местного рома, начал экспериментировать с дистилляцией в попытках довести напиток до совершенства. Результат известен всему миру.Дом, в котором родился Бакарди, не сохранился, но музей находится в историческом здании конца XIX века. Здесь наглядно рассказывают о том, как делается ром, и дают мастер-классы по изготовлению коктейлей. После такого карнавал будет как нельзя кстати. А потом можно и в Пиренеи съездить. Чтобы через пару дней вернуться и все повторить.