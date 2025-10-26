На выставке «Дорога-2025» в Минводах был представлен первый в России полностью автономный асфальтоукладчик. Уникальная разработка от ковровского предприятия позволяет укладывать асфальт с

На выставке «Дорога-2025» в Минводах был представлен первый в России полностью автономный асфальтоукладчик. Уникальная разработка от ковровского предприятия позволяет укладывать асфальт с высокой точностью, в том числе и в темное время суток. Об этом поделились в облправительстве. Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех показал инновационную технику для дорожного строительства, оснащенную системами автоматизации «Прометей» и точного позиционирования