В преддверии ноябрьских праздников жителей Владимира, как и всех россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает необычный рабочий ритм. Предстоящая неделя с 27 октября по 1 ноября 2025 года станет шестидневной.Такие изменения в графике работы утверждены постановлением правительства РФ о переносе выходных дней в 2025 году.Суббота, 1 ноября, официально объявляется рабочим днем. Однако, есть приятный бонус: этот день будет сокращен на один час. Сразу за рабочей шестидневкой последуют долгожданные три непрерывных выходных дня.Таким образом, работа с 27 октября по 1 ноября будет компенсирована тремя полноценными днями отдыха подряд. Первый рабочий день после праздников – среда, 5 ноября. Неделя с 3 по 9 ноября будет короткой: работать предстоит всего три дня (5, 6 и 7 ноября), после чего наступят стандартные суббота и воскресенье.