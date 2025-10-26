Вечером 25 октября на перекрестке улиц Мира и Полины Осипенко во Владимире произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом сообщили в

Вечером 25 октября на перекрестке улиц Мира и Полины Осипенко во Владимире произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По информации регионального МВД, 27-летний водитель Kia, двигаясь по Мира и совершая поворот налево на Полины Осипенко, не предоставил преимущество в движении автомобилю