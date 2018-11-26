В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали подозреваемых в оказании услуг интимного характера

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали , за занятие проституцией троих женщин в возрасте от 22 до 42 лет, приезжих из ближнего и дальнего зарубежья.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО в квартире на Осенней улице задержали подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.В отношении женщин были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание организатора притона для занятия проституцией.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39