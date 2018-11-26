Он был первым заместителем руководителя аппарата Белого дома

Он был первым заместителем руководителя аппарата Белого домаВ администрации Владимирской области произошла очередная отставка. Сегодня, 26 ноября, был последний рабочий день Виктора Каурова. Он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата Белого дома.Как сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, уволился Виктор Кауров по соглашению сторон. Пока неизвестно, кто займет его должность.Напомним, Виктор Кауров всегда был главным патриотом обладминистрации: он курировал все патриотические мероприятия региона - автопробеги 9-го мая, поездки в Крым к местам воинской службы владимирцев на Черноморском флоте. В Белом доме Виктор Кауров работал с 2014 года. До этого он был главой администрации Коврова.