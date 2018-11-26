Он был первым заместителем руководителя аппарата Белого дома
Он был первым заместителем руководителя аппарата Белого дома
В администрации Владимирской области произошла очередная отставка. Сегодня, 26 ноября, был последний рабочий день Виктора Каурова. Он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата Белого дома.
Как сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, уволился Виктор Кауров по соглашению сторон. Пока неизвестно, кто займет его должность.
Напомним, Виктор Кауров всегда был главным патриотом обладминистрации: он курировал все патриотические мероприятия региона - автопробеги 9-го мая, поездки в Крым к местам воинской службы владимирцев на Черноморском флоте. В Белом доме Виктор Кауров работал с 2014 года. До этого он был главой администрации Коврова.