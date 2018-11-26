Украинский президент Петр Порошенко ради сохранения власти готов жертвовать своими военнослужащими, об этом заявил в программе 60 минут глава Крыма Сергей Аксенов. Украинские власти не дорожат ни людьми, ни техникой. Наши пограничники старались нейтрализовать угрозу и избежать жертв, — сказал он.

Украинский президент Петр Порошенко ради сохранения власти готов жертвовать своими военнослужащими. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" глава Крыма Сергей Аксенов."Нынешняя провокация — это стиль киевского режима, личный стиль Порошенко. Отправляя три судна в Керченский пролив, украинские власти понимали, что подвергают опасности жизни своих моряков. Но они не дорожат ни людьми, ни техникой. Наши пограничники блестяще выполнили все задачи, старались нейтрализовать угрозу и избежать жертв. Так и произошло", — сказал он."Моряки на украинских судах шли как на похороны. Мы же понимаем, что сегодня Украина в военном отношении не может никакой конкуренции Российской Федерации представить, рассчитывают на американцев, не брезгуют даже жертвовать своими военнослужащими, подставляя вот под такие ситуации", – считает глава Крыма.Среди украинских моряков трое раненых, а не шесть, как утверждают украинские СМИ."Официально заявляю: трое раненых, их жизни ничего не угрожает. Им сейчас оказывается необходимая помощь. Мы понимаем, что они заложники сложившейся политической ситуации", – подчеркнул Аксенов.Он подтвердил, что военные суда, участвовавшие в провокации, пришвартованы у причала в Керченском морском порту: "Все их военные суда стоят возле причалов в Керченском морском порту, все завершилось".При этом Аксенов подчеркнул, что ситуация в Крыму спокойная. "Уверенность в Вооруженных силах России в нашей стране настолько огромна, что никто не переживает за происходящее. В Крыму все спокойно, к провокациям киевского режима все давно привыкли. Знаем, что и президент лично на контроле эту ситуацию держит, и ФСБ, и МВД, и Вооруженные силы РФ несут службу. Так что ничего крымчанам и российскому Крыму не угрожает", – сказал Сергей Аксенов.Глава Крыма допустил, что провокация была сделана Петром Порошенко в связи с предстоящими выборами президента Украины для введения военного положения и усиления своей власти. Кроме того, Аксенов считает, что Украина может осуществлять провокации по указанию "западных хозяев".25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" ВМС Украины около 7 утра незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. В Погранслужбе ФСБ России заявили, что от Украины не поступало никаких заявок на прохождение Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.Все три украинских судна были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах Российской Федерации и доставлены в порт Керчь. По факту нарушения государственной границы Российской Федерации военными кораблями Украины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ.