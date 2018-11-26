Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел направился в акваторию Черного моря. Он вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит. Это происходит на фоне обострения отношений Москвы и Киева из-за инцидента в Керченском проливе.

К берегам Крыма направляется самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V.Самолет вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и следует в сторону акватории Черного моря. По состоянию на 9:30 по московскому времени, он находился в воздушном пространстве Болгарии, сообщает РИА Новости.Отношения Москвы и Киева обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, опасно маневрировали и не отвечали на требования пограничников. Суда были задержаны и доставлены в порт Керчи. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает.В 17:00 Верховная рада будет обсуждать вопрос о введении военного положения на 60 суток.