Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж. Ставшая знаменитой после фильмов Книга мастеров и Духless артистка заключила брак с состоятельным грузином-стоматологом.

Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж. Ставшая знаменитойпосле фильмов "Книга мастеров" и "Духless" артистка заключила брак ссостоятельным грузином-стоматологом.Марию Андрееву подозревали в связях с партнерами посъемочной площадке. Ходили слухи о романе актрисы с Данилой Козловским иЕвгением Цыгановым. Судя по всему, это были мимолетные увлечения.Дольше продлились отношения с бывшим боксером СергеемПоварницыным. Рассказывают, что они встретились в известном столичномспортклубе. Андреева заглянула туда после того, как сыграла роль в фильме "Воин".Насмотревшись во время съемок на дерущихся мужчин, Мария захотела сама освоитьбокс.Сергей окончил МГУ, защитил кандидатскую по философии. Онкак-то признался – наверное, все же в шутку – что стал философом исключительнодля того, чтобы научиться ловко кадрить девчонок. Знакомые подтверждают -получается это у него более чем успешно. Отношения с Марией продлились 4 года -под конец этого срока Поварницын снова начал на всю катушку пользоваться своим"даром".Мария отправила Сергея в отставку после того, как сходилаполечить зубы. Обаятельный специалист по винирам вскружил голову девушке. В итоге актриса и Антон Хундадзе практическинеразлучны.По данным EG.ru, Антон – мужчина небедный,у него собственная клиника. Уроженцу Грузии 41 год, был женат, есть 6-летнийсын Лука. Сейчас все больше времени уделяет Маше Андреевой. В августе онивместе съездили на день рождения Луки в Тбилиси, поженились и укатили вромантическое путешествие в Хорватию и Италию.