Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж. Ставшая знаменитой
после фильмов Книга мастеров и Духless артистка заключила брак с
состоятельным грузином-стоматологом.
Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж. Ставшая знаменитой
после фильмов "Книга мастеров" и "Духless" артистка заключила брак с
состоятельным грузином-стоматологом.
Марию Андрееву подозревали в связях с партнерами по
съемочной площадке. Ходили слухи о романе актрисы с Данилой Козловским и
Евгением Цыгановым. Судя по всему, это были мимолетные увлечения.
Дольше продлились отношения с бывшим боксером Сергеем
Поварницыным. Рассказывают, что они встретились в известном столичном
спортклубе. Андреева заглянула туда после того, как сыграла роль в фильме "Воин".
Насмотревшись во время съемок на дерущихся мужчин, Мария захотела сама освоить
бокс.
Сергей окончил МГУ, защитил кандидатскую по философии. Он
как-то признался – наверное, все же в шутку – что стал философом исключительно
для того, чтобы научиться ловко кадрить девчонок. Знакомые подтверждают -
получается это у него более чем успешно. Отношения с Марией продлились 4 года -
под конец этого срока Поварницын снова начал на всю катушку пользоваться своим
"даром".
Мария отправила Сергея в отставку после того, как сходила
полечить зубы. Обаятельный специалист по винирам вскружил голову девушке. В итоге актриса и Антон Хундадзе практически
неразлучны.
По данным EG.ru, Антон – мужчина небедный,
у него собственная клиника. Уроженцу Грузии 41 год, был женат, есть 6-летний
сын Лука. Сейчас все больше времени уделяет Маше Андреевой. В августе они
вместе съездили на день рождения Луки в Тбилиси, поженились и укатили в
романтическое путешествие в Хорватию и Италию.