Украинские радикалы забросали дымовыми шашками здания
российских дипломатических представительств. Активисты утверждают, что это ответ
на агрессию Москвы в Азовском море.
Украинские радикалы забросали дымовыми шашками здания
российских дипломатических представительств. Активисты утверждают, что это ответ
на "агрессию Москвы" в Азовском море.
Посольство России в Киеве потонуло в клубах дыма. Вокруг
диппредставительства собрались десятки радикалов, которые забросали здание дымовыми
шашками и файерами. В соцсетях активисты сообщают, что их акция связана с
"открытой агрессией Москвы и в поддержку пленных украинских моряков."
Толпа собралась у российского посольства после того, как
поступили сообщения об инциденте в Азовском море. Поначалу протестующие
пытались поджечь шины, однако их остановили стражи порядка. Тогда радикалы сожгли
автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Несколько успокоившись, активисты
разместили на ограде перед зданием десятки бумажных корабликов.
А вот во Львове полиция не стала останавливать митингующих.
Вокруг здания генконсульства России несколько часов горят автомобильные шины.
Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков поручил пограничникам,
Национальной гвардии и Национальной полиции перейти на усиленный вариант
несения службы. А СНБО под председательством Порошенко решил ввести в стране
военное положение. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26
ноября.
Повод для такого обострения создал сам Киев. Утром 25 ноября
три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону
Керченского пролива. В Москве действия Киева расценили как провокацию. В ФСБ
сообщили, что все три судна задержаны. Россия обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совбеза, передает РБК.