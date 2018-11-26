Украинские радикалы забросали дымовыми шашками здания российских дипломатических представительств. Активисты утверждают, что это ответ на агрессию Москвы в Азовском море.

Украинские радикалы забросали дымовыми шашками зданияроссийских дипломатических представительств. Активисты утверждают, что это ответна "агрессию Москвы" в Азовском море.Посольство России в Киеве потонуло в клубах дыма. Вокругдиппредставительства собрались десятки радикалов, которые забросали здание дымовымишашками и файерами. В соцсетях активисты сообщают, что их акция связана с"открытой агрессией Москвы и в поддержку пленных украинских моряков."Толпа собралась у российского посольства после того, какпоступили сообщения об инциденте в Азовском море. Поначалу протестующиепытались поджечь шины, однако их остановили стражи порядка. Тогда радикалы сожглиавтомобиль с российскими дипломатическими номерами. Несколько успокоившись, активистыразместили на ограде перед зданием десятки бумажных корабликов.А вот во Львове полиция не стала останавливать митингующих.Вокруг здания генконсульства России несколько часов горят автомобильные шины.Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков поручил пограничникам,Национальной гвардии и Национальной полиции перейти на усиленный вариантнесения службы. А СНБО под председательством Порошенко решил ввести в страневоенное положение. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26ноября.Повод для такого обострения создал сам Киев. Утром 25 ноябрятри судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторонуКерченского пролива. В Москве действия Киева расценили как провокацию. В ФСБсообщили, что все три судна задержаны. Россия обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совбеза, передает РБК.