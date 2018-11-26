Четыре человека пострадали в ДТП в Александровском районе. 25 ноября в 17:40 на 90 километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние дворики», столкнулись 2 автомобиля. По предварительной информации водитель «Хёндай»во время обгона выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Санг-Енг»

Четыре человека пострадали в ДТП в Александровском районе. 25 ноября в 17:40 на 90 километре автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние дворики, столкнулись 2 автомобиля. По предварительной информации водитель Хёндайво время обгона выехал на встречку, где врезался в автомобиль Санг-Енг. После столкновения оба авто перевернулись и вылетели в кювет. В аварии пострадали водитель и трое пассажиров Хёндай, с травмами различной степени тяжести их госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.