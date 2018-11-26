Певица Рита Дакота дала два концерта, во время одного из которых призналась, что влюблена. Оформившая развод с исполнителем Владом Соколовским артистка не страдает от одиночества.

Певица Рита Дакота дала два концерта, во время одного из которых призналась, что влюблена. Оформившая развод с исполнителем Владом Соколовским артистка не страдает от одиночества.О том, что Рита Дакота влюблена, стало известно благодаря фанатским видео, растиражированным в Сети. На одном из них артистка запечатлена на сцене и рассуждающей о чувствах. "Мое самое любимое чувство – это когда отношения только зарождаются. И вот эти вот самые бабочки, самые мурашечки, когда тебе написал заветный абонент… В общем, об этом песня "Кофе-молоко". Это не новая песня, это правда. Но суть не в этом. Суть в том, что она максимально точно раскрывает вот это состояние подъема душевного, когда что-то только начинается, когда ты в первый раз выходишь в футболке чужой на чужой кухне, пьешь кофе и думаешь: "Блин, походу, это что-то серьезное", – поделилась с фанатами Дакота.Далее артистка призналась, что влюблена. Поклонники встретили эту новость криками и аплодисментами. "Признаться честно, я сейчас испытываю подобные эмоции. Я вам рассказываю это первым вообще. Ничего я пока вам не скажу, но могу сказать, что я влюблена. Вот", – объявила исполнительница. Отметим, что Рита и дальше что-то продолжила говорить, но видео обрывается.В комментариях фанаты начали поздравлять Дакоту и строить догадки, кто же является ее новым возлюбленным. "Почему то мне кажется это режиссер ее клипа на Бали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я так искренне радуюсь и улыбаюсь каждый раз,когда смотрю это видео❤️Вчера на прямом эфире даже заплакала от счастья за Риту❣️Она так достойна этого", "Видно, что ты в последнее время изменилась. Глаза сияют) счастья тебе, Рита", "Офигеть! Просто нереально! Я знала, что такая прекрасная девушка не может долго страдать и быть одна! Господи, сделай так, чтобы эта фантастическая женщина была безумно счастлива каждую минуту и ее мужчина залечил все ее раны и никогда не принес новой боли!!! Она так заслуживает быть просто женщиной – счастливой и любимой! Держу кулачки!" – обрадовались фанаты.Примечательно, что в свежем откровенном интервью Рита Дакота утверждала, что ей хорошо с самой собой. "У меня роман с собой. Такой необычный партнер, которого, как оказалось, я и не знала никогда. Я первый раз в жизни научилась выстраивать собственные границы, говорить "нет", делать то, что я хочу", – говорила певица. Видимо, наслаждаться одиночеством Рита смогла недолго.