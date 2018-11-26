Стала известна причина, почему Алла Пугачева назвала свою дочь Кристиной. Говорят, на такой выбор повлиял персонаж художественного произведения.

Стала известна причина, почему Алла Пугачева назвала свою дочь Кристиной. Говорят, на такой выбор повлиял персонаж художественного произведения.Когда Алла Пугачева была беременна, она и ее первый муж Миколас Орбакас были уверены, что у них родится мальчик. Будущие родители даже уже придумали имя для малыша – Стас. Однако на свет появилась девочка. Тогда Алла решила назвать малышку Кристиной. Так звали главную героиню произведения Памелы Хенсфорд Джонсон "Кристина". Как передают , Пугачева читала эту книгу, когда была беременна, ее прислали Примадонне по почте.А теперь эта книга оказалась в распоряжении старшей наследницы Аллы Кристины Орбакайте. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлен экземпляр этого художественного произведения. Причем, судя по обложке, книга явно была отпечатана еще во времена СССР.В подписи к снимку Кристина Орбакайте сообщила, что этот роман Алла Пугачева читала еще когда была совсем молодой. "Именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище "Кристина" от местной молодежи)) А когда у нее родилась дочь, имя было определено без сомнения. Спасибо, моя родная @alla_orfey ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – поблагодарила Пугачеву Орбакайте.Напомним, накануне, 25 ноября, в России отмечался День матери. В комментариях многочисленные подписчики поздравили артистку с этим трогательным днем. "С днем мамочки Кристина!!!", "Кристина вы чудо!!! 🐈", "Надо почитать...", "Я тоже читала эту книгу!", "Здоровья Вашей маме!!! Мира, добра и радости❤❤❤ И Вам как маме , материнского счастья", "С днем матери, замечательная мама! Здоровья и успехов вашей большой и дружной семье!" – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.