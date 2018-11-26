Харьковский бизнесмен и известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова Прямой эфир. Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую погибший актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.

Харьковский бизнесмени известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую погибший актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.После трагической гибели в реабилитационном центрезнаменитого актера Дмитрия Марьянова прошло уже больше года. Ксения после этогоотказывалась общаться с журналистами, так как многие именно ее обвинили всмерти мужа. Но до сих пор тайна рождения Анфисы никогда не озвучивалась.В студии "Прямого эфира" Коваленко показал совместные кадрыс Ксенией, сразу после выписки из роддома. "Я хочу достучаться до своей дочери, дать ейправо и возможность выбора. Сказать ей, что я никогда не буду делатьэкспертизы. Мне все равно чья биологически дочь Анфиса, но я вижу в себе силы ижелание. Я люблю детей, я рощу двух замечательных дочерей, и в течение месяцапоявятся еще двое – сын и дочь", – рассказал бизнесмен.Сергей утверждает, что видел Анфису всего три дня. Он забрал супругу и новорожденную наследницу из роддома домой. Ксения нехотела, чтобы ребенок носил фамилию мужа, это стало причиной большого скандала.После ссоры Бик, забрала ребенка и исчезла из жизни Коваленко.Бизнесмен несколько месяцев пытался образумить экс-супругу ивернуть дочь, однако его старания оказались напрасными. Далее был суд, Коваленко лишилиродительских прав.По словам Сергея, после знакомства Ксении Бик с ДмитриемМарьяновым, тот принял девочку и называл ее родной. "Анфиса, я тебя не искал, потому что у тебябыл человек, который называл тебя дочерью. У вас была полноценная семья. Я нехочу ничего рушить. Я даю тебе возможность сделать мне шаг на встречу, я всегдатебя жду", – обратился к наследнице Коваленко.Кстати, присутствовавшая на программе Яна Поплавскаяотметила, что эта программа, раскрывающая грязные секреты, разрушит жизнь Анфисы. "После сказанного, еебудут терзать в школе, говорить ей, что Дмитрий Марьянов не ее отец", – заметила артистка.Добавим, что на днях, узнав о готовящемся эфире программы о своей дочери, мама Ксении Бик написала гневное письмо в адрес бесстыдника Андрея Малахова. "Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут нам защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов, – написа теща актера в соцсетях. – Вы какие книжки в детстве читали? Во что вы играли? С какими родителями, бабусями и дедусями росли? В какой момент случился перелом сознания, когда Вы обрели право перемалывать судьбы людей в мясорубке?!"