Харьковский бизнесмен
и известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова Прямой эфир. Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую погибший актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.
Харьковский бизнесмен
и известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую погибший актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.
После трагической гибели в реабилитационном центре
знаменитого актера Дмитрия Марьянова прошло уже больше года. Ксения после этого
отказывалась общаться с журналистами, так как многие именно ее обвинили в
смерти мужа. Но до сих пор тайна рождения Анфисы никогда не озвучивалась.
В студии "Прямого эфира" Коваленко показал совместные кадры
с Ксенией, сразу после выписки из роддома. "Я хочу достучаться до своей дочери, дать ей
право и возможность выбора. Сказать ей, что я никогда не буду делать
экспертизы. Мне все равно чья биологически дочь Анфиса, но я вижу в себе силы и
желание. Я люблю детей, я рощу двух замечательных дочерей, и в течение месяца
появятся еще двое – сын и дочь", – рассказал бизнесмен.
Сергей утверждает, что видел Анфису всего три дня. Он забрал супругу и новорожденную наследницу из роддома домой. Ксения не
хотела, чтобы ребенок носил фамилию мужа, это стало причиной большого скандала.
После ссоры Бик, забрала ребенка и исчезла из жизни Коваленко.
Бизнесмен несколько месяцев пытался образумить экс-супругу и
вернуть дочь, однако его старания оказались напрасными. Далее был суд, Коваленко лишили
родительских прав.
По словам Сергея, после знакомства Ксении Бик с Дмитрием
Марьяновым, тот принял девочку и называл ее родной. "Анфиса, я тебя не искал, потому что у тебя
был человек, который называл тебя дочерью. У вас была полноценная семья. Я не
хочу ничего рушить. Я даю тебе возможность сделать мне шаг на встречу, я всегда
тебя жду", – обратился к наследнице Коваленко.
Кстати, присутствовавшая на программе Яна Поплавская
отметила, что эта программа, раскрывающая грязные секреты, разрушит жизнь Анфисы. "После сказанного, ее
будут терзать в школе, говорить ей, что Дмитрий Марьянов не ее отец", – заметила артистка.
Добавим, что на днях, узнав о готовящемся эфире программы о своей дочери, мама Ксении Бик написала гневное письмо в адрес бесстыдника Андрея Малахова. "Я не юрист, но есть профессионалы, которые помогут нам защитить честь и достоинство фамилий Бик и Марьянов, – написа теща актера в соцсетях. – Вы какие книжки в детстве читали? Во что вы играли? С какими родителями, бабусями и дедусями росли? В какой момент случился перелом сознания, когда Вы обрели право перемалывать судьбы людей в мясорубке?!"