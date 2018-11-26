Придется затянуть пояса потуже. Владимир ждет непростой финансовый год. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету 2019 года, где проект документа обсудили с общественностью. В следующем году расходы городской казны превысят доходы. В мэрии заявляют, что все социальные обязательства будут выполнены, но на некоторые программы потратят меньше, чем хотелось. Подробности расскажет Оксана Любимова.

Придется затянуть пояса потуже. Владимир ждет непростой финансовый год. Об этом было заявлено на публичных слушаниях по бюджету 2019 года, где проект документа обсудили с общественностью. В следующем году расходы городской казны превысят доходы. В мэрии заявляют, что все социальные обязательства будут выполнены, но на некоторые программы потратят меньше, чем хотелось. Подробности расскажет Оксана Любимова.Главный финансовый документ Владимира верстали с учетом прогноза социально-экономического развития города в следующем году. Оно, по словам начальника экономического управления мэрии Татьяны Терентьевой, будет стабильным, но на финансовые запасы рассчитывать не приходится. Доходы бюджета по проекту составят 6 миллиардов 684 миллиона рублей, и это на 120 миллионов меньше, чем в текущем году, расходы - 7 миллиардов 22 миллиона рублей. Дефицит больше 300 миллионов рублей. Тем не менее, в мэрии заверяют, все социальные обязательства будут выполнены. Львиная доля бюджетных расходов - 74% - как раз социальная сфера.Вера Трусова, начальник финансового управления администрации г. Владимира: "Из них 82% - это отрасль образования. Социальная политика - 11% расходов. 5% на культуру и 2% будет направлено на физическую культуру и спорт".Почти половина доходов бюджета - дотации и субсидии. В следующем году город примет участие в 28 госпрограммах, в том числе в медицине, строительстве и образовании.Татьяна Терентьева, начальник экономического управления администрации г. Владимира: "Планируется строительство на перспективу еще трех школ. Но на ближайшую перспективу - это начало строительства школы в микрорайоне Коммунар. Ввод планируется в 2021 году. К 2025 году все школьники должны обучаться в одну смену. В связи с этим сейчас как раз прорабатываются вопросы строительства и открытия новых школ".Почти 400 миллионов рублей город планирует потратить на ремонт дорог и благоустройство 25 дворов. 72 миллиона пойдут на уличное освещение.Вера Трусова, начальник финансового управления администрации г. Владимира: "Так же предусмотрены средства на обеспечение льготного проезда социальным категориям граждан на социальных маршрутах города - троллейбусы, автобусы - в сумме 153, 4 миллиона рублей. На дорожное хозяйство будет направлено 489 миллионов рублей. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 535 миллионов рублей".После доклада главного финансиста города участники публичных слушаний спросили Веру Трусову, почему город ни копейки не выделил волейбольному клубу "Владимир", и почему на расселение ветхого жилья запланировано всего 3 миллиона рублей. Микрофон взял глава бюджетного комитета Горсовета Леонид Фоменко. По словам депутата, бюджет 2019 года маленький. Город впервые достиг предельного уровня дефицита. И выход, по словам Фоменко, из этой ситуации только один - передача некоторых финансовых обязанностей города Белому дому. Например, оплату труда нянечек в детских садах. Предложение поддержали и другие депутаты.Леонид Фоменко, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Горсовета: "Это вопрос финансирования оплаты труда младших воспитателей. Если говорить по цифрам, то 145 миллионов в год мы тратим тех средств, которые формально должна тратить область по закону "Об образовании". Если смотреть по другим городам, в Рязани 100% субъект федерации оплачивает".Дмитрий Кушпита, депутат Горсовета: "В последнее время все больше и больше полномочий сбрасывалось на плечи города Владимира, но финансовые поступления за этими полномочиями не шли. На комитетах обсуждается бюджет 19-го года. Очень часто звучат из уст депутатов вопросы о пересмотре налогов, которые должны оставаться в городе Владимире. Это и транспортный налог, который у нас раньше и был".Все эти предложения депутаты вместе с чиновниками городской администрации в самое ближайшее время намерены направить губернатору и депутатам Законодательного Собрания области.Леонид Фоменко, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Горсовета: "Для того чтобы область в этой ситуации не только пришла на помощь городу. Но и понимала свою степень ответственности за то, что происходит в городе. Тем более, я много раз говорил, что требования к Владимиру как к областному центру и по благоустройству и по качеству предоставления услуг максимально высокие".Кстати, познакомиться с основными параметрами городского бюджета - 2019 в доступной и понятной форме можно на сайте мэрии в разделе экономика и городское хозяйство под заголовком "Бюджет для граждан".