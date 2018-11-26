Уральские пельмени не смогли отсудить у бывшего директора 40 миллионов рублей. Судьи встали на сторону Сергея Нетиевского, оставив в силе принятое ранее решение.

"Уральские пельмени" не смогли отсудить у бывшегодиректора 40 миллионов рублей. Судьи встали на сторону Сергея Нетиевского,оставив в силе принятое ранее решение.Арбитражный суд Уральского округа 26 ноября решил, что вспоре о полученном Сергеем Нетиевским вознаграждении прав бывший директор"Уральских пельменей". "Оставить решение суда первой инстанции ипостановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу– без удовлетворения", – такой вердикт арбитража опубликован в электроннойкартотеке дел.История с "Уральскими пельменями" началась еще в декабре2017 года. Тогда сразу восемь актеров известного шоу – в их числе ВячеславМясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев – подали иск кНетиевскому с требованием вернуть обществу "Творческое объединение "Уральскиепельмени" полученное им вознаграждение. Сначала речь шла о 28 миллионах рублей,позже сумма возросла до 39,6 миллиона.Сам Нетиевский утверждает, что деньги были потрачены наорганизацию 21-го концерта "Уральских пельменей" в период с 2012 по2015 годы. По словам бывшего директора шоу, истцы якобы об этом прекрасно знали.Актеры "Уральских пельменей" настаивают, чтоответчик получил средства без одобрения участников общества. Темне менее коллектив проиграл суд в первой инстанции, а затем и в апелляционной,пишет Ura.ru.Ранее сообщалось, что бывший директор известного юмористического телешоу обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива считает, что творчество должно быть выше желания заработать.Сергей Нетиевский написал открытое письмо, в котором заявил, что нынешний директор ООО продакшн" Евгений Орлов и члены группы вывели деньги из его компании и "теперь активно пытаются уйти от ответственности". Он добавил, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности". Однакоподробности конфликта в "Уральских пельменях" Нетиевскийраскрывать не собирается.