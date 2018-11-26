Российский популярный исполнитель Элджей удивил поклонников странным нарядом. В соцсети Instagram появилось совместное фото музыканта с возлюбленной, телеведущей Анастасией Ивлеевой.

Российскийпопулярный исполнитель Элджей удивил поклонников странным нарядом. В соцсети Instagram появилось совместное фото музыкантас возлюбленной, телеведущей Анастасией Ивлеевой.На снимок обратил внимание Telegram-канал "Тольконикому". "Элджей постепенно приближается к Киркорову. Филипп тожеиспытывает нежные чувства к брендам. Особенно Суприм и Версаче", – написали о внешнемвиде певца в мессенджере.На фото Элджей одет в яркую куртку с национальнымузором. Образ дополняют кроссовки с разноцветными шнурками. "Что за ковер на Элджее?", – пришелв замешательство один из фолловеров.Однако большинство комментариев фолловеры посвятилиотношениям 24-летнего певца и 27-летней телеведущей. Одним пара очень нравится,а другие считают, что исполнитель мог бы найти избранницу помоложе.Напомним, ранее Элджея застукали с другомза покупкой вибраторов в секс-шопе. Сообщается, что рэпер потратил на игрушкидля взрослых 27 тысяч рублей. Зачем артисту понадобился мужчина для выборасекс-игрушек, не известно.Алексей Узенюк(настоящее имя Элджея) приобрел известность в 2017 году. Его трек"Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним изрусскоязычных хитов года. Исполнитель гастролирует по всему миру.