Российский
популярный исполнитель Элджей удивил поклонников странным нарядом. В соцсети Instagram появилось совместное фото музыканта
с возлюбленной, телеведущей Анастасией Ивлеевой.
Российский
популярный исполнитель Элджей удивил поклонников странным нарядом. В соцсети Instagram появилось совместное фото музыканта
с возлюбленной, телеведущей Анастасией Ивлеевой.
На снимок обратил внимание Telegram-канал "Только
никому". "Элджей постепенно приближается к Киркорову. Филипп тоже
испытывает нежные чувства к брендам. Особенно Суприм и Версаче", – написали о внешнем
виде певца в мессенджере.
На фото Элджей одет в яркую куртку с национальным
узором. Образ дополняют кроссовки с разноцветными шнурками. "Что за ковер на Элджее?", – пришел
в замешательство один из фолловеров.
Однако большинство комментариев фолловеры посвятили
отношениям 24-летнего певца и 27-летней телеведущей. Одним пара очень нравится,
а другие считают, что исполнитель мог бы найти избранницу помоложе.
Напомним, ранее Элджея застукали с другом
за покупкой вибраторов в секс-шопе. Сообщается, что рэпер потратил на игрушки
для взрослых 27 тысяч рублей. Зачем артисту понадобился мужчина для выбора
секс-игрушек, не известно.
Алексей Узенюк
(настоящее имя Элджея) приобрел известность в 2017 году. Его трек
"Розовое вино", записанный вместе с Федуком, стал одним из
русскоязычных хитов года. Исполнитель гастролирует по всему миру.