Диплом Сипягина подтвержден. Руководство РАНХиГС заявило о подлинности документа о высшем образовании действующего губернатора. Напомним, скандал разыгрался в эти выходные, когда наши федеральные коллеги выпустили материал, посвящённый липовым документам об образовании и специалистам на бумаге.

Диплом Сипягина подтвержден. Руководство РАНХиГС заявило о подлинности документа о высшем образовании действующего губернатора. Напомним, скандал разыгрался в эти выходные, когда наши федеральные коллеги выпустили материал, посвящённый липовым документам об образовании и "специалистам на бумаге". В нём, в том числе, прозвучало сомнение в подлинности диплома о высшем образовании владимирского губернатора. Якобы выпускники вуза, в котором учился Владимир Сипягин, его не помнят, а дипломы о высшем образовании нетрудно подделать. За разъяснением мы обратились во Владимирский филиал РАНХиГС, который ранее носил название Российская академия госслужбы. Именно в нём, согласно официальной биографии, с 1997 по 2001 год обучался будущий губернатор региона. Там нас заверили, что Владимир Сипягин действительно проходил обучение, и сомнений в подлинности его документов в вузе нет.Олег Рузевич, зам. директора владимирского филиала РАНХиГС: У нас при выпуске студентов, окончивших обучение по нашим направлениям подготовки и специальностям, в личное дело обязательно делается копия диплома и приложения к диплому и хранится вместе с личным делом. В архиве филиала есть личное дело губернатора Владимирской области Сипягина Владимира Владимировича, в личном деле есть все необходимые документы, которые сопутствовали обучению, и также диплом, который ему выдавался в 2001 году. Он обучался на заочной форме, по специальности "Государственное и муниципальное управление".Как пояснили в учебном заведении, к ним нередко обращаются за подтверждением подлинности документов о высшем образовании, если необходимо проверить кандидатуру госслужащего или сотрудника правоохранительных органов. В этом случае, по официальному запросу, проверяется наличие личного дела и база документов о высшем образовании. Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, вся информация об образовании губернатора области представлена на официальном сайте и соответствует действительности. Кроме того, в одном из интернет-сообществ пресс-секретарь Владимира Сипягина опубликовала фото диплома губернатора о высшем образовании.Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "Мы живём с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки. Все эти факты говорят о том, что высшее образование у нашего губернатора есть, диплом у него подлинный".