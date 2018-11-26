Для кого-то участие в марафонах серии Ironman – это дань моде, а для
кого-то – способ понять предел своих возможностей. Но кроме любопытства и
желания быть в тренде у бизнесменов есть и более значимые причины для
участия в Ironman. О новых смыслах и мотивах для занятия триатлоном мы
поговорили с одним из участников списка ведущих топ-менеджеров России по
версии Forbes и председателем правления Совкомбанка Дмитрием Гусевым.
Для кого-то участие в марафонах серии Ironman – это дань моде, а для
кого-то – способ понять предел своих возможностей. Но кроме любопытства и
желания быть в тренде у бизнесменов есть и более значимые причины для
участия в Ironman. О новых смыслах и мотивах для занятия триатлоном мы
поговорили с одним из участников ведущих топ-менеджеров России по
версии Forbes и председателем правления Совкомбанка .
Дмитрий, недавно Вы пробежали свой первый Ironman. Во-первых,
хотелось бы Вас поздравить с этим достижением! Где проходили
соревнования?
Спасибо! Действительно, это был мой
первый опыт – полная дистанция Ironman. Я принял участие в соревнованиях "Ironman Barcelona", которые проходили в небольшом городе Калелья, недалеко от столицы Каталонии.
IRONMAN – соревнование по триатлону, или "железная" гонка, которая
состоит из трех этапов без перерыва: заплыв (3,86 километра), заезд на
велосипеде (180,25 километра) и забег (42,195 километра). Участники
должны преодолеть всю дистанцию за 17 часов.
Какие у вас главные впечатления, и будете ли вы участвовать еще в таких соревнованиях?
До
этого я участвовал в трех "половинках", есть такие дистанции как
"Ironman 70.3", то же самое, только в два раза меньше. После прохождения
полной дистанции приходит осознание, что здесь нет абсолютно ничего
невозможного, как могло бы показаться. Это все – только функция времени и
того, с каким темпом ты проходишь эту дистанцию. Сегодня у меня есть
стойкое ощущение, что любой "труп" с дивана можно поднять, и при
определенных усилиях и подготовке в течение года он эту дистанцию
пройдет. Вопрос времени, сил и энергии, которые он затратит.
Первые
ощущения после прохождения дистанции – радость и огромное чувство
удовлетворения. Вопрос о том, продолжать ли участие в таких стартах –
сложный. У меня в жизни есть две женщины, которые категорически не
приветствуют такое участие. Моя жена и мама считают, что можно либо
утонуть, либо упасть с велосипеда в состоянии азарта. Да и вообще, по их
мнению, всё это в целом не очень полезно. Но сейчас через несколько
месяцев после финиша, я не исключаю, что буду и дальше участвовать в
таких стартах. Хотя мои спортивные увлечения отнюдь не ограничиваются
триатлоном
Я получаю огромное удовольствие от плавания и
велосипеда. Существует огромное количество различных велосипедных
стартов или кемпов, чем , безусловно, я буду продолжать заниматься.
Вы упомянули плавание и велосипед. Также триатлон предполагает бег. Из этих трех видов спорта, какой ваш самый любимый?
Самый
любимый, безусловно, велосипед – это то, от чего я получаю просто
физически огромное удовольствие. Я много времени провожу на велосипеде,
когда есть такая возможность.
Плавание – это дисциплина, которая
привлекает меня меньше, но, тем не менее, я себя абсолютно в ней
комфортно чувствую. В принципе, плавание – это та дисциплина, в которой я
показываю лучшие результаты относительно других двух видов. Бег – это
моя, так скажем, боль, потому что я это а) не могу делать, б) не люблю,
но приходится.
Понятно, что пройти триатлон – непростая
задача, но еще труднее – к нему подготовиться. Как вам удается совмещать
работу в должности председателя правления крупного банка и спорт?
Я
начал заниматься спортом или, скорее, физкультурой достаточно активно
несколько лет назад, и сначала мне казалось, что будет очень сложно
подстроить график, составить так расписание, чтобы можно было регулярно
уделять этому время. В процессе выяснилось, что его можно найти всегда,
что это всего лишь вопрос организации, тайм-менеджмента и управления
своим календарем.
Даже когда я командировке, на отдыхе, или просто вне
офиса, я всегда где-то рядом могу найти место, где можно позаниматься
спортом. Поэтому правило очень простое: у меня всегда, где бы я ни
находился, есть комплект того, что мне нужно для занятий либо плаванием,
либо бегом, либо велосипедом, в близком доступе, и я могу всегда найти
место, где это можно сделать.
В результате выясняется, что
регулярные занятия спортом рано или поздно приводят тебя в ситуацию,
когда отсутствие таковых приводит к дискомфорту, к потере интереса, к
потере активности, меньшей эффективности.
Сегодня у меня,
например, ощущение, что то время, которое я трачу на занятия
физкультурой, позволяет мне быть более организованным в рабочем
процессе. Твой стандартный день может быть полностью наполнен встречами,
либо какой-то работой, но, если ты найдешь полтора или два часа в
течение этого дня для занятий спортом, это всего лишь означает, что ты
уйдешь с работы на полтора-два часа позже, будешь доделывать дома,
вечером или ночью, но возможность такую можно найти всегда.
Таким
образом, я правильно понимаю, что достижения в бизнесе и спорте идут
рука об руку? Можно ли сказать, что спорт для вас – это ресурс для
успеха в бизнесе?
В каком-то смысле, да. Я думаю, что в моем
случае занятия позволяют частично или полностью отключить голову от
текущих насущных проблем. Например, велосипед – это то состояние, в
котором я могу забыть о том, что происходит на работе, и чувствовать
себя в этот момент абсолютно комфортно. Мозги прочищаются, после этого
ты возвращаешься в рабочий процесс с новыми силами и с новой энергией.
Спорт – это один из немногих способов, борьбы со стрессом.
Вы
активно тренируетесь без отрыва от работы, были ли у вас какие-то
спортивные травмы или другие трудности на пути к своей оптимальной
спортивной форме?
Безусловно. У меня есть определённые
ограничения по здоровью, которые не позволяют интенсивно заниматься
бегом, например. К сожалению, травмы неизбежны. Они есть, и с каждым
годом ты чувствуешь, что любая травма зарастает медленнее, так как
возраст все-таки имеет значение в этом вопросе. Травмы были, есть и будут. Без этого в спорте никуда.
Но это вас не останавливает?
Нет, пока.
Поддерживает ли вас ваша семья?
Семья,
конечно, поддерживает, я правда упомянул вначале, что они сильно
переживают за меня, но поддерживают. Они каждый раз хотят поучаствовать в
мероприятии, но почему-то всегда что-то мешает этому. Последний раз
случилось так, что мои дети были в разных городах, жена была с маленьким
ребенком, поэтому мы решили, что возможности поприветствовать меня на
финише у них нет. Но рано или поздно, я думаю, что это случится.
Следите ли Вы за другими видами спорта или конкретными спортсменами?
Так
сложилось, что сейчас я в меньшей степени уделяю этому времени, но
раньше очень любил профессиональный бокс. Я иногда смотрю
профессиональный бокс, наблюдаю за ним, наблюдаю за отдельными
боксерами. Пожалуй, все, наверное.
Какой последний поединок на ринге Вам запомнился больше всего?
Последний
поединок, который запомнился – это бой "Головкин – Альварес". К сожалению, Геннадий проиграл, но посмотрим, будем ждать реванша.
Профессия
финансиста или банкира в большей степени предполагает умственную
работу, умственный труд. Какие виды спорта, по-вашему, или хобби
помогают держать мозг в тонусе?
Я не увлекаюсь шахматами, но
думаю, что именно они помогают держать мозг в тонусе, как и другие
интеллектуальные игры. На самом деле обычная простая физическая нагрузка
несет очень важную функцию. Она разгружает мозг от текучки, снижает
стресс и дает необходимые эндорфины.
Известно, что в Совкомбанке много сотрудников серьезно увлекаются спортом. Можете выделить кого-то из коллег?
Многие
действительно добились серьезных успехов. Например, у нас есть легенда
начала триатлонного движения в России, это – ,
заместитель председателя правления банка. Он был одним из первых
представителей нашей страны, кто сделал . Соответственно, его
успехи, его путь показательный и вдохновляет во многом всех сотрудников.
ULTRAMAN – самое изнуряющее соревнование по триатлону в мире. За
три
дня участники должны преодолеть 515 километров из них около 10 км
вплавь, 420 км на двух разных типах велосипедов (горный и гоночный) и в
конце – двойная марафонская дистанция бегом (84 км). Самые известные
соревнования по Ultraman проводятся в Канаде и США (Гавайи).
Среди нас также есть невероятный бегун, который каждый раз нас
удивляет – . Это человек, который начал серьезно
увлекаться бегом буквально несколько лет назад. Несмотря на это он
показывает сумасшедшие результаты для его возрастной категории. Мы ждем
его новых успехов и побед.
В банке второй год подряд мы проводим
соревнование, в рамках которого Дмитрий Хотимский бежит полумарафон, а
против него бежит одна, либо две команды Совкомбанка эстафетой. 21
человек бежит по километру, а Дмитрий Хотимский конкурирует с этими
командами, преодолевая дистанцию самостоятельно.
Вы упомянули об этом соревновании для сотрудников. Есть ли какие-то способы поощрения занятий спортом среди коллег?
В
Совкомбанке было несколько таких мероприятий федерального значения,
хотя проводятся и много на региональном уровне. Это, в том числе,
соревнования, связанные с преодолением максимальной дистанции в бассейне
за определенное время.
Совкомбанк также выставлял свои команды
для участия в эстафетах по триатлону в Сочи, например. С точки зрения
поощрения – у нас в банке существует программа софинансирования расходов
сотрудников на занятия спортом.
Что пожелаете читателям – как прийти в спорт, как поднять себя с дивана?
Мне
кажется, что люди, которые не занимаются спортом, просто лишают себя
огромного удовольствия, эндорфинов, которые они могли бы получать.
Все,
что нужно – это сделать первый шаг, потратить от двух до шести недель,
когда ты занимаешься спортом, но еще не получаешь удовольствия, в
какой-то степени терпишь. Но рано или поздно это приводит к тому, что ты
становишься зависимым в хорошем смысле и получаешь положительные
эмоции. Это того стоит.
Спасибо, Дмитрий!
Гусев Дмитрий Владимирович
Председатель правления ПАО "Совкомбанк"
В
1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по
специальности "Финансы и кредит". В 2001 году окончил аспирантуру и
защитил диссертацию по теме международного налогообложения, получив
степень кандидата экономических наук.
В 1997 году Дмитрий Гусев
начал работать в российском представительстве одной из аудиторских
компаний "большой шестерки" (сейчас "Big 4") – Coopers & Lybrand. В
2001 году перешел в департамент налогов и права Deloitte в России. В
2005 году стал партнером фирмы и до 2007 года возглавлял группу
международного налогообложения по России и странам СНГ.
В 2007
году Дмитрий Гусев получил приглашение войти в команду Совкомбанка. В
2007 году он становится членом совета директоров Банка. До назначения на
должность Председателя правления руководил аудиторским комитетом Совета
директоров. На сегодняшний день занимает пост Председателя правления
ПАО "Совкомбанка", а также является одним из миноритарных акционеров
Банка.