Для кого-то участие в марафонах серии Ironman – это дань моде, а для кого-то – способ понять предел своих возможностей. Но кроме любопытства и желания быть в тренде у бизнесменов есть и более значимые причины для участия в Ironman. О новых смыслах и мотивах для занятия триатлоном мы поговорили с одним из участников списка ведущих топ-менеджеров России по версии Forbes и председателем правления Совкомбанка Дмитрием Гусевым.

Для кого-то участие в марафонах серии Ironman – это дань моде, а длякого-то – способ понять предел своих возможностей. Но кроме любопытства ижелания быть в тренде у бизнесменов есть и более значимые причины дляучастия в Ironman. О новых смыслах и мотивах для занятия триатлоном мыпоговорили с одним из участников ведущих топ-менеджеров России поверсии Forbes и председателем правления Совкомбанка .Дмитрий, недавно Вы пробежали свой первый Ironman. Во-первых,хотелось бы Вас поздравить с этим достижением! Где проходилисоревнования?Спасибо! Действительно, это был мойпервый опыт – полная дистанция Ironman. Я принял участие в соревнованиях "Ironman Barcelona", которые проходили в небольшом городе Калелья, недалеко от столицы Каталонии.IRONMAN – соревнование по триатлону, или "железная" гонка, котораясостоит из трех этапов без перерыва: заплыв (3,86 километра), заезд навелосипеде (180,25 километра) и забег (42,195 километра). Участникидолжны преодолеть всю дистанцию за 17 часов.Какие у вас главные впечатления, и будете ли вы участвовать еще в таких соревнованиях?Доэтого я участвовал в трех "половинках", есть такие дистанции как"Ironman 70.3", то же самое, только в два раза меньше. После прохожденияполной дистанции приходит осознание, что здесь нет абсолютно ничегоневозможного, как могло бы показаться. Это все – только функция времени итого, с каким темпом ты проходишь эту дистанцию. Сегодня у меня естьстойкое ощущение, что любой "труп" с дивана можно поднять, и приопределенных усилиях и подготовке в течение года он эту дистанциюпройдет. Вопрос времени, сил и энергии, которые он затратит.Первыеощущения после прохождения дистанции – радость и огромное чувствоудовлетворения. Вопрос о том, продолжать ли участие в таких стартах –сложный. У меня в жизни есть две женщины, которые категорически неприветствуют такое участие. Моя жена и мама считают, что можно либоутонуть, либо упасть с велосипеда в состоянии азарта. Да и вообще, по ихмнению, всё это в целом не очень полезно. Но сейчас через несколькомесяцев после финиша, я не исключаю, что буду и дальше участвовать втаких стартах. Хотя мои спортивные увлечения отнюдь не ограничиваютсятриатлономЯ получаю огромное удовольствие от плавания ивелосипеда. Существует огромное количество различных велосипедныхстартов или кемпов, чем , безусловно, я буду продолжать заниматься.Вы упомянули плавание и велосипед. Также триатлон предполагает бег. Из этих трех видов спорта, какой ваш самый любимый?Самыйлюбимый, безусловно, велосипед – это то, от чего я получаю простофизически огромное удовольствие. Я много времени провожу на велосипеде,когда есть такая возможность.Плавание – это дисциплина, котораяпривлекает меня меньше, но, тем не менее, я себя абсолютно в нейкомфортно чувствую. В принципе, плавание – это та дисциплина, в которой япоказываю лучшие результаты относительно других двух видов. Бег – этомоя, так скажем, боль, потому что я это а) не могу делать, б) не люблю,но приходится.Понятно, что пройти триатлон – непростаязадача, но еще труднее – к нему подготовиться. Как вам удается совмещатьработу в должности председателя правления крупного банка и спорт?начал заниматься спортом или, скорее, физкультурой достаточно активнонесколько лет назад, и сначала мне казалось, что будет очень сложноподстроить график, составить так расписание, чтобы можно было регулярноуделять этому время. В процессе выяснилось, что его можно найти всегда,что это всего лишь вопрос организации, тайм-менеджмента и управлениясвоим календарем.Даже когда я командировке, на отдыхе, или просто внеофиса, я всегда где-то рядом могу найти место, где можно позаниматьсяспортом. Поэтому правило очень простое: у меня всегда, где бы я нинаходился, есть комплект того, что мне нужно для занятий либо плаванием,либо бегом, либо велосипедом, в близком доступе, и я могу всегда найтиместо, где это можно сделать.В результате выясняется, чторегулярные занятия спортом рано или поздно приводят тебя в ситуацию,когда отсутствие таковых приводит к дискомфорту, к потере интереса, кпотере активности, меньшей эффективности.Сегодня у меня,например, ощущение, что то время, которое я трачу на занятияфизкультурой, позволяет мне быть более организованным в рабочемпроцессе. Твой стандартный день может быть полностью наполнен встречами,либо какой-то работой, но, если ты найдешь полтора или два часа втечение этого дня для занятий спортом, это всего лишь означает, что тыуйдешь с работы на полтора-два часа позже, будешь доделывать дома,вечером или ночью, но возможность такую можно найти всегда.Такимобразом, я правильно понимаю, что достижения в бизнесе и спорте идутрука об руку? Можно ли сказать, что спорт для вас – это ресурс дляуспеха в бизнесе?В каком-то смысле, да. Я думаю, что в моемслучае занятия позволяют частично или полностью отключить голову оттекущих насущных проблем. Например, велосипед – это то состояние, вкотором я могу забыть о том, что происходит на работе, и чувствоватьсебя в этот момент абсолютно комфортно. Мозги прочищаются, после этоготы возвращаешься в рабочий процесс с новыми силами и с новой энергией.Спорт – это один из немногих способов, борьбы со стрессом.Выактивно тренируетесь без отрыва от работы, были ли у вас какие-тоспортивные травмы или другие трудности на пути к своей оптимальнойспортивной форме?Безусловно. У меня есть определённыеограничения по здоровью, которые не позволяют интенсивно заниматьсябегом, например. К сожалению, травмы неизбежны. Они есть, и с каждымгодом ты чувствуешь, что любая травма зарастает медленнее, так каквозраст все-таки имеет значение в этом вопросе. Травмы были, есть и будут. Без этого в спорте никуда.Но это вас не останавливает?Нет, пока.Поддерживает ли вас ваша семья?Семья,конечно, поддерживает, я правда упомянул вначале, что они сильнопереживают за меня, но поддерживают. Они каждый раз хотят поучаствовать вмероприятии, но почему-то всегда что-то мешает этому. Последний разслучилось так, что мои дети были в разных городах, жена была с маленькимребенком, поэтому мы решили, что возможности поприветствовать меня нафинише у них нет. Но рано или поздно, я думаю, что это случится.Следите ли Вы за другими видами спорта или конкретными спортсменами?Таксложилось, что сейчас я в меньшей степени уделяю этому времени, нораньше очень любил профессиональный бокс. Я иногда смотрюпрофессиональный бокс, наблюдаю за ним, наблюдаю за отдельнымибоксерами. Пожалуй, все, наверное.Какой последний поединок на ринге Вам запомнился больше всего?Последнийпоединок, который запомнился – это бой "Головкин – Альварес". К сожалению, Геннадий проиграл, но посмотрим, будем ждать реванша.Профессияфинансиста или банкира в большей степени предполагает умственнуюработу, умственный труд. Какие виды спорта, по-вашему, или хоббипомогают держать мозг в тонусе?Я не увлекаюсь шахматами, нодумаю, что именно они помогают держать мозг в тонусе, как и другиеинтеллектуальные игры. На самом деле обычная простая физическая нагрузканесет очень важную функцию. Она разгружает мозг от текучки, снижаетстресс и дает необходимые эндорфины.Известно, что в Совкомбанке много сотрудников серьезно увлекаются спортом. Можете выделить кого-то из коллег?Многиедействительно добились серьезных успехов. Например, у нас есть легенданачала триатлонного движения в России, это – ,заместитель председателя правления банка. Он был одним из первыхпредставителей нашей страны, кто сделал . Соответственно, егоуспехи, его путь показательный и вдохновляет во многом всех сотрудников.ULTRAMAN – самое изнуряющее соревнование по триатлону в мире. Затридня участники должны преодолеть 515 километров из них около 10 кмвплавь, 420 км на двух разных типах велосипедов (горный и гоночный) и вконце – двойная марафонская дистанция бегом (84 км). Самые известныесоревнования по Ultraman проводятся в Канаде и США (Гавайи).Среди нас также есть невероятный бегун, который каждый раз насудивляет – . Это человек, который начал серьезноувлекаться бегом буквально несколько лет назад. Несмотря на это онпоказывает сумасшедшие результаты для его возрастной категории. Мы ждемего новых успехов и побед.В банке второй год подряд мы проводимсоревнование, в рамках которого Дмитрий Хотимский бежит полумарафон, апротив него бежит одна, либо две команды Совкомбанка эстафетой. 21человек бежит по километру, а Дмитрий Хотимский конкурирует с этимикомандами, преодолевая дистанцию самостоятельно.Вы упомянули об этом соревновании для сотрудников. Есть ли какие-то способы поощрения занятий спортом среди коллег?Совкомбанке было несколько таких мероприятий федерального значения,хотя проводятся и много на региональном уровне. Это, в том числе,соревнования, связанные с преодолением максимальной дистанции в бассейнеза определенное время.Совкомбанк также выставлял свои командыдля участия в эстафетах по триатлону в Сочи, например. С точки зренияпоощрения – у нас в банке существует программа софинансирования расходовсотрудников на занятия спортом.Что пожелаете читателям – как прийти в спорт, как поднять себя с дивана?Мнекажется, что люди, которые не занимаются спортом, просто лишают себяогромного удовольствия, эндорфинов, которые они могли бы получать.Все,что нужно – это сделать первый шаг, потратить от двух до шести недель,когда ты занимаешься спортом, но еще не получаешь удовольствия, вкакой-то степени терпишь. Но рано или поздно это приводит к тому, что тыстановишься зависимым в хорошем смысле и получаешь положительныеэмоции. Это того стоит.Спасибо, Дмитрий!Гусев Дмитрий ВладимировичПредседатель правления ПАО "Совкомбанк"1998 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ поспециальности "Финансы и кредит". В 2001 году окончил аспирантуру изащитил диссертацию по теме международного налогообложения, получивстепень кандидата экономических наук.В 1997 году Дмитрий Гусевначал работать в российском представительстве одной из аудиторскихкомпаний "большой шестерки" (сейчас "Big 4") – Coopers & Lybrand. В2001 году перешел в департамент налогов и права Deloitte в России. В2005 году стал партнером фирмы и до 2007 года возглавлял группумеждународного налогообложения по России и странам СНГ.В 2007году Дмитрий Гусев получил приглашение войти в команду Совкомбанка. В2007 году он становится членом совета директоров Банка. До назначения надолжность Председателя правления руководил аудиторским комитетом Советадиректоров. На сегодняшний день занимает пост Председателя правленияПАО "Совкомбанка", а также является одним из миноритарных акционеровБанка.