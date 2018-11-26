Олимпийский чемпион рассказал о причинах
провала 19-летней фигуристки на Гран-при Франции. Алексей Ягудин считает, что перешедшая
к канадскому тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева может не попасть в
сборную.
Олимпийский чемпион рассказал о причинах
провала 19-летней фигуристки на Гран-при Франции. Алексей Ягудин считает, что перешедшая
к канадскому тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева может не попасть в
сборную.
По словам
знаменитого фигуриста, Жене нужно время, чтобы адаптироваться к новому наставнику
и другой стране. Ведь в Северной Америке совсем другая система подготовки
спортсменов, нежели в России.
Ягудин
отметил, что на тренировках и во время соревнований – это два
разных человека. "Легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во
время проката", – цитирует спортсмена Life.ru. Он считает, что фигуристку разрушает боязнь
проиграть и огромное желание доказать миру, что она не ошиблась с переходом.
Также
Алексей Ягудин добавил, что у взрослеющих фигуристок, в том числе и Евгении
Медведевой, из-за перемен в фигуре смещается центр тяжести. По его словам,
нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям и почувствовать себя как рыба в
воде.
Олимпийский
чемпион констатировал, что россиянкам уже наступают на пятки японки, которые "спокойно
прыгают два тройных акселя подряд". "Глобально у Медведевой времени уже нет... А
Женя сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она им
подышит, а затем зайдет обратно и помчится быстрее экспресса", – заявил Ягудин.
При этом фигурист пожелал
расслабившейся поскорее обрести себя в этой новой среде с новым
тренером, иначе в сложившейся конкурентной ситуации она может не попасть в
сборную. "Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх", -
резюмировал Алексей Ягудин.