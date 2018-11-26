Олимпийский чемпион рассказал о причинах провала 19-летней фигуристки на Гран-при Франции. Алексей Ягудин считает, что перешедшая к канадскому тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева может не попасть в сборную.

Олимпийский чемпион рассказал о причинахпровала 19-летней фигуристки на Гран-при Франции. Алексей Ягудин считает, что перешедшаяк канадскому тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева может не попасть всборную.По словамзнаменитого фигуриста, Жене нужно время, чтобы адаптироваться к новому наставникуи другой стране. Ведь в Северной Америке совсем другая система подготовкиспортсменов, нежели в России.Ягудинотметил, что на тренировках и во время соревнований – это дваразных человека. "Легкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть вовремя проката", – цитирует спортсмена Life.ru. Он считает, что фигуристку разрушает боязньпроиграть и огромное желание доказать миру, что она не ошиблась с переходом.ТакжеАлексей Ягудин добавил, что у взрослеющих фигуристок, в том числе и ЕвгенииМедведевой, из-за перемен в фигуре смещается центр тяжести. По его словам,нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям и почувствовать себя как рыба вводе.Олимпийскийчемпион констатировал, что россиянкам уже наступают на пятки японки, которые "спокойнопрыгают два тройных акселя подряд". "Глобально у Медведевой времени уже нет... АЖеня сейчас как будто вышла из поезда подышать свежим воздухом. И пусть она имподышит, а затем зайдет обратно и помчится быстрее экспресса", – заявил Ягудин.При этом фигурист пожелалрасслабившейся поскорее обрести себя в этой новой среде с новымтренером, иначе в сложившейся конкурентной ситуации она может не попасть всборную. "Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх", -резюмировал Алексей Ягудин.