Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курение негативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram.

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курениенегативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделилсяс подписчиками в Instagram.Разин разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом ссигаретой в руках. Он отметил, что певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой.Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленькогоребёнка, курила", – заявил продюсер группы "Ласковый май".По мнению артиста, в прошломголос Пугачевой был одним из самых лучших в мире, но из-за пагубной привычки она"практически превратилась в посредственную певицу". К сожалению, поклонники больше никогда не смогут услышатьчистый голос исполнительницы.Сам продюсер никогда некурил и сильно наказывал всех участников "Ласкового мая", если видел их с сигаретой.В конце сообщения он посоветовал своим подписчикам слушать его песни. "Я же никогда не курили ни одной затяжки не сделал. В "Ласковом мае" я за это очень сильно всехнаказывал. Поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкогопевца", – заключил он.Ранее Андрей Разиннелестно отозвался о певице и телеведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой. Создатель группы "Ласковый май" назвал ее ужасной артисткой. Разин считает себя лучшим певцом в СССР даже несмотря на то, что никогда не был образцом ввопросе вокала."Считаю самой бездарной певицей всех времен и народовОльгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь,дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – написал продюсер вInstagram. Сама Бузова не отреагировала едкий комментарий коллеги по цеху.