Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курение
негативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился
с подписчиками в Instagram.
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин считает, что курение
негативно отразилось на голосе певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением он поделился
с подписчиками в Instagram.
Разин разместил фотографию, где Примадонна сидит за столом с
сигаретой в руках. Он отметил, что певица курила на протяжении многих лет. "На этом фото мы видим Аллу Пугачеву с сигаретой.
Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького
ребёнка, курила", – заявил продюсер группы "Ласковый май".
По мнению артиста, в прошлом
голос Пугачевой был одним из самых лучших в мире, но из-за пагубной привычки она
"практически превратилась в посредственную певицу". К сожалению, поклонники больше никогда не смогут услышать
чистый голос исполнительницы.
Сам продюсер никогда не
курил и сильно наказывал всех участников "Ласкового мая", если видел их с сигаретой.
В конце сообщения он посоветовал своим подписчикам слушать его песни. "Я же никогда не курил
и ни одной затяжки не сделал. В "Ласковом мае" я за это очень сильно всех
наказывал. Поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого
певца", – заключил он.
Ранее Андрей Разин
нелестно отозвался о певице и телеведущей телепроекта "Дом-2" Ольге Бузовой. Создатель группы "Ласковый май" назвал ее ужасной артисткой. Разин считает себя лучшим певцом в СССР даже несмотря на то, что никогда не был образцом в
вопросе вокала.
"Считаю самой бездарной певицей всех времен и народов
Ольгу Бузову. Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь,
дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС в 1989
году был признан лучшим продюсером-певцом в СССР", – написал продюсер в
Instagram. Сама Бузова не отреагировала едкий комментарий коллеги по цеху.