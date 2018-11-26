Задержанные в российских территориальных водах и доставленные в порт Керчи три корабля ВМС Украины сняли на видео - рейдовый буксир Яны Капу, артиллерийские катера Бердянск и Никополь пришвартованы у Генуэзского мола.

Задержанные в российских территориальных водах и доставленные в порт Керчи три корабля ВМС Украины сняли на видео — рейдовый буксир "Яны Капу", артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пришвартованы у Генуэзского мола.Днем 25 ноября украинские военные корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на требования остановиться, так что пограничники вынуждены были открыть по ним огонь. Легкие ранения получили офицер и двое моряков ВМС Украины, а "Яны Капу" в результате тарана получил повреждения головного двигателя, обшивки и леерных ограждений.Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что корабли добрались своим ходом в сопровождении российских пограничников, однако "Керчь.ФМ" приводит иные данные: "Яны Капу" и "Бердянск" доставили на буксире, а "Никополь" дошел своим ходом.Пострадавшие украинские военнослужащие находятся в больнице под охраной. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".