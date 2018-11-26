Единая Россия выслушает мнения людей и ответит
на их вопросы. Партия начала неделю приемов граждан: по всей стране открылись 30
тысяч дополнительных площадок.
"Единая Россия" выслушает мнения людей и ответит
на их вопросы. Партия начала неделю приемов граждан: по всей стране открылись 30
тысяч дополнительных площадок.
Во всероссийской неделе приемов, приуроченной к 17-летию
"Единой России", участвуют центральная общественная приемная партии, 85
региональных и более двух с половиной тысяч местных приемных. Также планируется
открыть более 30 тысяч дополнительных площадок по всей стране для встреч с
гражданами. Не обойдут вниманием и отдаленные территории.
На вопросы граждан будут отвечать депутаты Госдумы, сенаторы,
руководители регионов и муниципалитетов, местные законодатели, эксперты "Единой
России".
Как сообщила глава комиссии президиума Генсовеа партии по работе с
обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, приемные
будут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. Всю информацию
можно найти на сайтах региональных отделений партии.
Граждан выслушают и в выходные дни: 1 декабря, в день
рождения партии, будут работать все приемные; некоторые запланировали приемы и
в воскресенье, 2 декабря.
Одна из основных сверхзадач традиционных приемов в день
рождения партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и
действовать в соответствии с ним.
Карелова напомнила также, что 7-8 декабря в Москве пройдет XVIII
съезд "Единой России". В его преддверии во всех регионах прошли дискуссии на
тему обновления партии. "Неделя приемов будет очень важной. Уверена, что кроме
личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работы
партии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на съезде",
– сказала сенатор.
Всероссийская неделя приема граждан "Единой России", приуроченная к 17-летию партии, проходит с 26 ноября по 2 декабря.