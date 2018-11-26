Единая Россия выслушает мнения людей и ответит на их вопросы. Партия начала неделю приемов граждан: по всей стране открылись 30 тысяч дополнительных площадок.

"Единая Россия" выслушает мнения людей и ответитна их вопросы. Партия начала неделю приемов граждан: по всей стране открылись 30тысяч дополнительных площадок.Во всероссийской неделе приемов, приуроченной к 17-летию"Единой России", участвуют центральная общественная приемная партии, 85региональных и более двух с половиной тысяч местных приемных. Также планируетсяоткрыть более 30 тысяч дополнительных площадок по всей стране для встреч сгражданами. Не обойдут вниманием и отдаленные территории.На вопросы граждан будут отвечать депутаты Госдумы, сенаторы,руководители регионов и муниципалитетов, местные законодатели, эксперты "ЕдинойРоссии".Как сообщила глава комиссии президиума Генсовеа партии по работе собращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, приемныебудут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. Всю информациюможно найти на сайтах региональных отделений партии.Граждан выслушают и в выходные дни: 1 декабря, в деньрождения партии, будут работать все приемные; некоторые запланировали приемы ив воскресенье, 2 декабря.Одна из основных сверхзадач традиционных приемов в деньрождения партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год идействовать в соответствии с ним.Карелова напомнила также, что 7-8 декабря в Москве пройдет XVIIIсъезд "Единой России". В его преддверии во всех регионах прошли дискуссии натему обновления партии. "Неделя приемов будет очень важной. Уверена, что кромеличных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку зрения по поводу работыпартии, а также и по многим другим вопросам, требующим рассмотрения на съезде",– сказала сенатор.Всероссийская неделя приема граждан "Единой России", приуроченная к 17-летию партии, проходит с 26 ноября по 2 декабря.