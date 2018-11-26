Ему прибавили 2 года тюрьмы и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей

Ему прибавили 2 года тюрьмы и назначили штраф в размере 150 тысяч рублейБывшего депутата регионального ЗакСобрания Сергея Курышева, отбывающего наказание за «смертельное» ДТП, признали виновным в «отмывании» денежных средств.Как сообщают в ФСБ, в 2009 году Курышев, будучи гендиректором ООО «Труд», с целью обналичивания денежных средств разработал план совершения преступления в кредитно-финансовой сфере.Почти 2 года депутат, с целью сокрытия доходов от государственного и налогового контроля, использовал «фирмы-однодневки» для проведения по ним банковских операций.Таким образом, Сергей Курышев совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – изготавливал в целях сбыта поддельные платежные документы, предназначенные для неправомерного осуществления выдачи и перевода денежных средств.Октябрьские районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 150 тысяч рублей.