Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе – провокация Киева, передает Россия 24. По его словам, Украина нарушила ключевые положения международного права, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе – провокация Киева, передает "Россия 24".По его словам, Украина нарушила ключевые положения международного права, включая Устав ООН, Конвенцию по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, требующие от всех государств уважать суверенитет другого государства.Сергей Лавров сообщил журналистам, что по этому поводу было сказано все необходимое в заявлениях погранслужбы ФСБ России и МИД.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство иностранных дел России готовит развернутое заявление об инциденте в Керченском проливе.Утром 25 ноября три украинских корабля пересекли госграницу России и вошли в закрытую акваторию территориального моря РФ.Со стороны России была произведена принудительная остановка дальнейшего движения военных судов. На данный момент корабли доставлены в порт Керчи в сопровождении российских пограничников.