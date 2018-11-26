Местная жительница направила в отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии иностранных граждан.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Кольчугино. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.Установлено, что в период с апреля по май 2018 года местная жительница направила в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире в районном центре. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у нее изначально не было.Фигурантка в содеянном созналась.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.