Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими Ривер Плейт и Бока Хуниорс может пройти не в Буэнос-Айресе, а в Европе. Желание принять у себя второй матч выразила итальянская Генуя.

Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" может пройти не в Буэнос-Айресе, а в Европе. Желание принять у себя второй матч выразила итальянская Генуя.Второй матч, который должен пройти на стадионе "Монументаль", — домашней арене "Ривер Плейта", дважды откладывался из-за беспорядков в аргентинской столице. Пока нет никакой уверенности, что встреча сможет состояться. Власти Генуи, выходцами из которой основаны два аргентинских клубов, предложили провести второй матч у себя.Однако перенос встречи из Южной Америки в Европу маловероятен в силу разных проблем. Поэтому решающий матч будет сыгран в Буэнос-Айресе после того, как власти аргентинской столицы смогут обеспечить прядок. Первая встреча, прошедшая на стадионе "Боки" "Ла Бомбонера", завершилась вничью 2:2.