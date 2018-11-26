Объединение спартаковских болельщиков Фратрия снова выступила против полузащитника Дениса Глушакова. Болельщики по-прежнему считают, что Глушаков не достоин быть капитаном команды.

Объединение спартаковских болельщиков "Фратрия" снова выступила против полузащитника Дениса Глушакова. Болельщики по-прежнему считают, что Глушаков не достоин быть капитаном команды."Фратрия" обвинила Дениса еще и в том, что он нечестным путем стал капитаном. На выборах он подговорил голосовать за себя футболистов "Спартак 2". При этом игроки основы отдали свои голоса другому кандидату. "Фратрия" не сообщила источник информации.Объединение болельщиков "Спартака" обвинило Глушакова в том, что он спровоцировал конфликт с бывшим главным тренером Массимо Каррерой, завершимся отставкой итальянского специалиста. По утверждению "Фратрии", Глушаков также противостоял предыдущим тренерам – Валерию Карпину, Мурату Якину и Дмитрию Аленичеву. Активная часть болельщиков считают, что Денис Глушаков недостоин играть за "Спартак", а тем более быть его капитаном.