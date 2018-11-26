Пикетирующие здание Генерального консульства РФ в Харькове активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами. Полицейские, как видно на сделанных очевидцами кадрах, препятствовать манифестантам не стали.

Пикетирующие здание Генерального консульства РФ в Харькове активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами, сообщает Depo.ua. Полицейские, как видно на сделанных очевидцами кадрах, препятствовать манифестантам не стали.В первой половине дня 26 ноября на Максимиллиановской улице, где располагается Генкосульство РФ, собралось несколько десятков человек. Скандировавшие антироссийские лозунги молодые люди скрывали свои лица, а свой протест против действий российских пограничников в Азовском море решили выразить "с огоньком" — на территорию посольства полетели файеры. Большинство из них были тут же потушены, но несколько угодили в дерево, которое в итоге сильно обгорело. Потушили его сами дипломаты, еще до приезда пожарных.Члены ультраправой организации "Национальный корпус" сожгли флаг России, а затем подпалили принесенные ко входу в дипмиссию покрышки. На это со стороны наблюдали около сотни полицейских, но никто из стражей порядка не прервал "огненный пикет".В ночь на понедельник, после задержания трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, протесты проходили у российского посольства в Киеве, где в ход пошли все те же файеры и дымовые шашки, а в довершение манифестанты подожгли припаркованный рядом автомобиль с дипломатическими номерами.