Анджелина Джоли столкнулась с гнусным предательством. Близкий
человек пошел на артистку войной.
Анджелина Джоли столкнулась с гнусным предательством. Близкий
человек пошел на артистку войной.
Старший брат
Анджелины Джеймс Хейвен сдружился с Брэдом Питтом и готовится дать против нее
показания в суде. Поговаривают, что свидетельства родственника артистки могут
навсегда лишить Джоли опеки над детьми.
Ранее Джеймс и Анджелина были очень близки. Хейвен долгое
время жил под одной крышей с Питтом и Джоли, также он был. Брэду не нравилось постоянное присутствие родственника жены
в доме – это часто становилось причиной для скандала.
После расставания с мужем Анджелина официально наняла брата
на должность няни и ежемесячно выплачивала ему неплохой оклад. Однако недавно звезда
решила освободить родственника от занимаемой должности, так как решила, что забота о
племянниках слишком измотала Джеймса.
Инсайдеры утверждали, что Джоли была обеспокоена тем, что он "истощен" и "измучен". Актриса предложила
Хейвену съехать и вернуться в
профессию.
Поступок Анджелины взбесил
Джеймса, он решил проучить младшую сестру. Тем же вечером, родственник набрал номер
Брэда и предложил помощь.
Теперь раздосадованный Хейвен может раскрыть детали того,
как Джоли пыталась дискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потока
лжи". Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда с
детьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, в которой
Брэд может выиграть в этом сражении, а она потерять все", – цитирует инсайдера New
Idea.
Напомним, что в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление о
расторжении брака с Брэдом Питтом. В качестве причины развода она указала
разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга.
Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытается
получить полную опеку над детьми, актер предлагает поделить ее пополам.