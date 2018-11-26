Анджелина Джоли столкнулась с гнусным предательством. Близкий человек пошел на артистку войной.

Анджелина Джоли столкнулась с гнусным предательством. Близкийчеловек пошел на артистку войной.Старший братАнджелины Джеймс Хейвен сдружился с Брэдом Питтом и готовится дать против неепоказания в суде. Поговаривают, что свидетельства родственника артистки могутнавсегда лишить Джоли опеки над детьми.Ранее Джеймс и Анджелина были очень близки. Хейвен долгоевремя жил под одной крышей с Питтом и Джоли, также он был. Брэду не нравилось постоянное присутствие родственника женыв доме – это часто становилось причиной для скандала.После расставания с мужем Анджелина официально наняла братана должность няни и ежемесячно выплачивала ему неплохой оклад. Однако недавно звездарешила освободить родственника от занимаемой должности, так как решила, что забота оплемянниках слишком измотала Джеймса.Инсайдеры утверждали, что Джоли была обеспокоена тем, что он "истощен" и "измучен". Актриса предложилаХейвену съехать и вернуться впрофессию.Поступок Анджелины взбесилДжеймса, он решил проучить младшую сестру. Тем же вечером, родственник набрал номерБрэда и предложил помощь.Теперь раздосадованный Хейвен может раскрыть детали того,как Джоли пыталась дискредитировать Питта с помощью "обманных тактик и потокалжи". Также он готов рассказать, как его сестра препятствовала встречам Брэда сдетьми. "Теперь она столкнулась лицом к лицу с суровой реальностью, в которойБрэд может выиграть в этом сражении, а она потерять все", – цитирует инсайдера NewIdea.Напомним, что в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление орасторжении брака с Брэдом Питтом. В качестве причины развода она указаларазногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга.Процесс длится по сей день – причиной стал вопрос об опеке. Джоли пытаетсяполучить полную опеку над детьми, актер предлагает поделить ее пополам.