Подросток в Киргизии получил ожоги 30 процентов тела (химический и термический ожоги первой и второй 2 степени в области грудной клетки, живота, промежности и бедра) из-за взрыва телефона в кармане брюк. Это уже не первый случай, когда мужчины получают в пах от своих телефонов.

Еще один человек пострадал из-за взрыва телефона в кармане брюк. Об аналогичных происшествиях в разных странах, в том числе и в России, сообщалось ранее не раз.На сей раз пострадал подросток в Иссык-Кульской области Киргизии. Он получил ожоги 30 процентов тела: химический и термический ожоги первой и второй 2 степени в области грудной клетки, живота, промежности и бедра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.Состояние его оценивается как стабильно тяжелое. По сведениям информагентства Киргизии "АКИ-пресс", у пострадавшего подростка был телефон марки Nokia, который он купил около месяца назад.Сам подросток рассказал, что он говорил по телефону и нечаянно уронил его. Затем он поднял мобильное устройство, положил в карман брюк, и там он вдруг взорвался.