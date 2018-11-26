Рубль ускорил снижение, а доллар и евро уверенно растут на Московской бирже. Это обусловлено ожиданием развития событий вокруг ситуации, связанной с Керченским проливом. Пока российская валюта умеренно реагирует на увеличенные геополитические риски из-за инцидента в Керченском проливе.

Рубль ускорил снижение, а доллар и евро уверенно растут на Московской бирже. Это обусловлено ожиданием развития событий вокруг ситуации, связанной с Керченским проливом, передает "Интерфакс".Некоторые эксперты полагают, что рубль негативно реагирует на обострение геополитического кризиса с Украиной. В то время другие валюты растут против доллара вслед за восстанавливающей позиции нефтью и положительной динамикой европейских рынков.Пока российская валюта умеренно реагирует на увеличенные геополитические риски из-за инцидента в Керченском проливе. Для динамики рубля большое значение будет иметь реакция Запада на данное событие в ходе экстренного заседания Совбеза ООН. Рынок будет реагировать на любые сигналы, связанные с ужесточением санкционного давления.Стоимость нефти пытается восстановиться после резких падений. Но цены вновь сократили рост на торгах в понедельник. Brent снова достигла отметки ниже 60 долларов за баррель, а WTI — ниже 51 доллара.Ожидается, что основные договоренности по нефти состоятся 6 декабря в рамках заседания Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Некоторые эксперты считают, что ключевые события произойдут раньше в рамках саммита G20. Он пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.