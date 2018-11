Учёные Индии создают технологию, позволяющую общаться в Сети с людьми, отошедшими в мир иной. Конечно, же их метод не подразумевает вовлечение какой-либо тёмной магии или некромантии. Речь идёт об инновационных цифровых решениях, которые помогут людям справиться с тяжёлой утратой.

Искусственный интеллект (ИИ) наделён многочисленными талантами, которыми уже пользуются медики, художники и даже журналисты. Недавно же исследователи из Технологического института Шри Деви (Shree Devi Institute of Technology) в Индии посчитали, что ИИ вполне способен помочь людям пережить смерть близкого человека.Два специалиста Шрия Девадига (Shriya Devadiga) и Бхакти Шетти (Bhakthi Shetty) изучили возможности ИИ, позволяющие общаться с умершими людьми. Конечно, же учёные не подразумевают вовлечение какой-либо тёмной магии или некромантии. Речь идёт об инновационных цифровых решениях, позволяющих общаться с виртуальными "аватарами" умерших людей.Индийские исследователи сосредоточились на работе с приложением Replica AI для создания "дубликатов" цифровых личностей, позволяющих другим общаться с ними. К слову, основателем проекта Replica AI является российский программист Евгения Куйда."Основной целью Replica является создание персонального ИИ, способного помочь людям выражать себя через полезные беседы, — рассказывают Девадига изданию TechXplore. — Когда-нибудь все мы умираем, оставляя после себя текстовые сообщения, посты и прочие составляющие эфемерной цифровой личности. Поначалу друзья и члены семьи человека не будут думать о цифровых "следах", но позднее они могут начать чувствовать себя плохо, поскольку начнут скучать по близким".Как объясняет Девадига, по этой причине основной задачей его группы стало изучение способов облегчения боли утраты с помощью существующих технологий.По существу, индийские учёные исследовали понятие цифрового сознания, или виртуального бессмертия. Такая концепция предполагает хранение или трансформацию личности, грубо говоря, в компьютерную программу.В будущем технологии, скорее всего, позволят создавать не просто программы, но и аватаров или даже роботов, ведущих себя, реагирующих на события вокруг и разговаривающих как тот или иной человек.Собственно, та же Replika AI использует цифровые разговоры (чаты, переписку) и историю жизни человека для создания чат-бота, который с помощью искусственного интеллекта воспроизводит модель общения конкретного человека.В рамках недавней работы индийские специалисты использовали Replika AI и коллекцию цифровых "воспоминаний", данные из аккаунтов друзей и близких умершего человека.После изучения возможностей ИИ учёные предложили систему, которая может создавать трёхмерные цифровые аватары, выглядящие и звучащие как умершие люди. Аватар будет получать доступ к цифровым данным человека в облаке, а затем использовать их для общения с ныне живущими людьми."Сегодняшние технологии позволяют нам общаться с ИИ, который имитирует умерших, — подводит итог Девадига. — Пользователям отправляется пригласительная ссылка, которая при открытии помогает установить связь с копией умершего человека. Используя прошлые данные онлайн-коммуникации и профили в социальных сетях, сервис создаёт виртуального человека, и вы просто начинаете общаться с ним при помощи WhatsApp или любой другой социальной сети".Несмотря на то, что такого рода технологии никогда не смогут заменить умерших близких, они, возможно, смогут помочь справиться с их потерей. Эффективность такой помощи предстоит исследовать психологам.Впрочем, в настоящее время предложенные решения всё ещё находятся на начальной стадии разработки.Результаты исследования представлены в научном издании Asian Journal of Convergence in Technology.Добавим, что индийские учёные не первыми начали задумываться над созданием технологий, которые помогут справиться с утратой близкого человека. Так, сервис от MIT также призван помочь в "общении" с покинувшими этот мир людьми.Добавим, что учёные работают не только над цифровым бессмертием. Так, в США несколько лет назад были созданы клоны умершей собаки.Что же касается возможностей ИИ, то они постепенно становятся действительно безграничными. Так, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о системах искусственного интеллекта, которые учатся подражать человеку после одного просмотра видео и воспроизводят стиль известных художников, а также создают убедительные лица для рекламы.