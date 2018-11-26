Российская певица Ирина Дубцова приняла участие в откровенной фотосессии для российского глянцевого журнала. Исполнительница часто попадает в списки самых сексуальных отечественных знаменитостей.

Российская певица Ирина Дубцова приняла участие в откровеннойфотосессии для российского глянцевого журнала. Исполнительница часто попадает в спискисамых сексуальных отечественных знаменитостей.Дубцова позирует обнаженной на обложке декабрьского номераиздания "Красота и здоровье". 36-летняя звезда, оставшаяся без одежды, демонстрирует стройную, подтянутуюфигуру. В интервью журналу она рассказала о том, что искренность является для нее самым главным в жизни и отношениях. В октябре этогогода снимки, где певица примерила черное кружевное белье, появились на страницах юбилейного 200-го номера мужского журнала MAXIM.Ирина не раз признавалась, что обратилась к помощи пластических хирургов длятого, чтобы улучшить свою внешность. Она всегда была недовольна размером груди и в итоге сделала маммопластику. Теперь звезда гордится новой грудью третьего размера.Исполнительница также отметила, что после беременностинабрала лишние килограммы. Ее бывший супруг музыкант Роман Черницын настаивал на том, чтобы она похудела. "Бывший муж меня тиранил: "Худей давай, ты толстая, делайчто-нибудь!" Я пила одну воду, не ела ничего сутки напролет – вес оставался наместе", – призналась звезда. Оказывается, главной проблемой стало избыточноеколичество гормона пролактина, который не позволял ей худеть. Лишь когда баланс был восстановлен, Ирине удалось сбросить 12 килограммов.Напомним, что в конце мая 2004 года Дубцова вышла замуж за участникасинти-поп группы "Plazma" Романа Черницына, который сделал ей предложение вовремя одного из концертов. Спустя два года у пары родился сын Артем. В 2008 годусупруги приняли решение разойтись.