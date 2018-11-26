На распространение ложной, да и любой другой, информации ботам в твиттере нужно от двух до десяти секунд. Такие выводы полноценного исследования законов восприятия информации получили ученые из университета Индианы. Задача была понять, почему ложные новости так быстро захватывают информационное пространство.

На распространение информации ботам в твиттере нужно от двух до десяти секунд. Такие выводы полноценного исследования законов восприятия информации получили ученые из университета Индианы. Задача была понять, почему ложные новости так быстро захватывают информационное пространство.Что характерно, продемонстрировали этот эффект на примере распространения твитов, которые были так или иначе связаны с именем президента США Дональда Трампа. Исследователи проанализировали 14 миллионов твитов, которые были опубликованы в течение года: с весны 2016-го по весну 2017-го года.Выяснилось, что ботам нужно в среднем меньше 10 секунд на то, чтобы распространить сообщения. Этих ботов было не больше шести процентов аудитории твиттера, но они создавали треть информационного фона. Но самое главное, что именно этот фон, или волна похожих сообщений, заставляют уже настоящих, обычных пользователей воспринимать их как достойные внимания и достоверные — такова особенность человеческой психики.Ровно к таким же выводам пришли и исследователи MIT, которые изучили этот эффект на более масштабной выборке. 126 000 сообщений разной тематики, опубликованные 3-мя миллионами пользователей 4,5 миллиона раз с 2007-го по 2017-й годы. Они доказали и еще одной свойство социальных сетей и человеческой психики: ложные сообщения распространяются в шесть раз быстрее достоверных. Оказалось, потому что они несут новую, необычную информацию, и не важно из какой сферы.∎Изобретатель Интернета назвал три вещи, угрожающие будущему сетичитайте такжеЧто делать с этим знанием — не очень понятно. Интерес к теме, очевидно, напрямую связан с чередой обвинений американских соцсетей в том, что они стали площадкой, которая помогла иностранцам повлиять на выборы. Но насчет того, как именно это произошло, единого мнения пока нет.