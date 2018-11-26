Народный артист Иван Краско вернулся к третей жене Наталье Вяль. Артист вновь обрел счастье.

Народный артист Иван Краско вернулся ктретей жене Наталье Вяль. Артист вновь обрел счастье.В середине октября Иван Ивановичоформил развод с четвертой супругой Натальей Шевель. После этого о личной жизниартиста было практически ничего неизвестно.Журналисты связались с актером, чтобыуточнить, как звезда советского кино переживает разрыв. Выяснилось, что Краско сменилместо жительства – он переехал к Наталье Вяль."Так все нормально у меня, все хорошо.Я живу с детьми и Натальей Николаевной", – сказал артист журналистам телеканала "78".Напомним, что Наталья Вяль была третей супругой звезды советского кино. Вбраке они прожили десять лет, с 2001 по 2010 годы. Несмотря на большую разницу в возрасте – 47 лет,у пары появилось двое сыновей – Иван и Федор.В сентябре 2015 года,Краско шокировал общественность новым браком. Иван Иванович женился на своейс студентке Наталье Шевель, которая была моложе его на 60 лет. Однако этот бракпродлился всего три года.Престарелыйартист хотел, чтобы молодая жена родила ему дочь, однако та категорическиотказывалась. Вместо рождения ребенка Наталья завела кошку. Кроме того, какговорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, в браке с Шевель онтосковал по полноценной интимной жизни, так как его упруга боялась беременности и отказывала в сексе.слову, сама Шевель в свою защиту заявляла, что у них с мужем не было дажесобственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире уродственников.