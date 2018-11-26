Певица в своем Instagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артистка продемонстрировала, как готовится к новому шоу.

Певица в своемInstagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артисткапродемонстрировала, как готовится к новому шоу.Валерия работаетнад принципиально новой концертной программой. Известно, что в ней будетминимум спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.В микроблоге исполнительницавыложила небольшое студийное видео, запечатлевшее фрагмент репетиции смузыкантами. В тот день знаменитости было нелегко."Репетиция в 9 утра. Коллеги–вокалисты меня поймут", – заявила Валерия.Певице предстояло сделать многое, а ранний подъем способен измучить и выбить изсил кого угодно. Но Валерию этим не испугать."Мы очень хорошо начали день – так все кайфанули от новых аранжировок,что заряженные позитивными эмоциями продолжаем движение дальше, впереди сегодняеще много всего", – поделилась артистка. Первое выступление певицы в новом формате запланировано на 6декабря.Поклонникам понравиласьидея Валерии. "Классная задумка!!! Совсем по-другому звучит. Бархатнее, круто","Чудесная, самобытная аранжировка! Мне понравилось даже больше, чем воригинальной версии", "Аж мурашки", – высказались пользователи соцсети.