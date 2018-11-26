Певица в своем
Instagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артистка
продемонстрировала, как готовится к новому шоу.
Певица в своем
Instagram-аккаунте пожаловалась поклонникам на раннюю репетицию. Артистка
продемонстрировала, как готовится к новому шоу.
Валерия работает
над принципиально новой концертной программой. Известно, что в ней будет
минимум спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.
В микроблоге исполнительница
выложила небольшое студийное видео, запечатлевшее фрагмент репетиции с
музыкантами. В тот день знаменитости было нелегко.
"Репетиция в 9 утра. Коллеги–вокалисты меня поймут", – заявила Валерия.
Певице предстояло сделать многое, а ранний подъем способен измучить и выбить из
сил кого угодно. Но Валерию этим не испугать.
"Мы очень хорошо начали день – так все кайфанули от новых аранжировок,
что заряженные позитивными эмоциями продолжаем движение дальше, впереди сегодня
еще много всего", – поделилась артистка. Первое выступление певицы в новом формате запланировано на 6
декабря.
Поклонникам понравилась
идея Валерии. "Классная задумка!!! Совсем по-другому звучит. Бархатнее, круто",
"Чудесная, самобытная аранжировка! Мне понравилось даже больше, чем в
оригинальной версии", "Аж мурашки", – высказались пользователи соцсети.