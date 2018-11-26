Только за 11 дней ноября - 294 пропавших, из них 99 в лесу. 57 человек найдены, 24 до сих пор разыскиваются. Это статистика «Лизы Алерт» по Владимирской области. Представители поисково-спасательного отряда провели сбор, в ходе которого продемонстрировали, как правильно искать людей. Мероприятие прошло в лесном массиве рядом с микрорайоном Оргтруд. Что значит искать на окрик и методом прочёса, узнал Александр Инин.

Только за 11 дней ноября - 294 пропавших, из них 99 в лесу. 57 человек найдены, 24 до сих пор разыскиваются. Это статистика Лизы Алерт по Владимирской области. Представители поисково-спасательного отряда провели сбор, в ходе которого продемонстрировали, как правильно искать людей. Мероприятие прошло в лесном массиве рядом с микрорайоном Оргтруд. Что значит искать на окрик и методом прочёса, узнал Александр Инин.По легенде учений пропал мужчина 40 лет. Ушёл в лес накануне. До наступления темноты не вернулся. Всю ночь родственники пытались найти его самостоятельно. Не смогли. Утром обратились за помощью к профессионалам и добровольцам. Опытный поисковик учит начинающих, как искать человека на окрик. Имя пропавшего кричать не меньше четырёх раз в разные стороны. После каждого окрика - обязательно прислушиваться.Почему? Первый раз он может лежать где-то, на второй раз - проснуться, на третий: "О, меня зовут. Я здесь!.." - И можно вот так услышатьСамые главные на этих учениях - представители поискового отряда "Лиза Алерт". Опыта им не занимать. Они могут им поделиться не только с добровольцами, но и с профессиональными спасателями.Ирина Мальченко, куратор регионального добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт": "Мы рассказываем о наших методиках, об оборудовании, которое используем в процессе поиска, учим им пользоваться. Также сегодня теоретические занятия, где говорим о том, как мы действуем в случае пропажи человека".Искать нужно не только на окрик, но и методом прочёса. Поисковик вместе с собакой должен взять след. Идя по нему, важно не пропустить подсказки: если пропавший курит, то бросит пачку от сигарет, окурки. Некурящий может оставить, например, фантик от конфетки. Поисковики ходят по двое - по трое. Группы обязательно разнополые. Двух девушек вместе не отправят, иначе потом самих искать придётся.Дмитрий Ермолаев, зам. начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС области: "Исходя из замысла и легенды, было сформировано 5 групп, где координаторами выступали представители "Лиза Алерт", которые, в принципе, и производили обучение в том числе и сотрудников МЧС, как обмен опытом в данном направлении".В учениях задействованы не только силы МЧС, но и аварийно-спасательные службы, и поисково-спасательные отряды при органах местной власти. В них могут включать и добровольцев - лесников, преподавателей - всех, кто может оказать посильную помощь.Александр Нужных, зам. директора департамента административных органов и общественной безопасности обладминистрации: "Решили начать с базовых мероприятий, как элементарное пользование комплексом, элементарное пользование навигатором, элементарное оказание первой медпомощи".Подобные учения в нашей области - первые, но не последние. Проводить их теперь будут два раза в год. Следующее - в апреле-мае, видимо, когда сойдёт снег и обыватели снова потянутся в лес, на природу. Что касается легенды этих учений, то пропавшего нашли на окрик. Он сильно замёрз, не мог самостоятельно передвигаться. До бригады скорой его доставили на квадроцикле.