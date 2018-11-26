Зимой кожа рук нуждается в тщательном уходе: она в несколько раз тоньше, чем на лице, хуже удерживает влагу и сильнее подвержена негативному воздействию окружающей среды. Отрицательные температуры на улице, сухой воздух в офисе и дома - это дополнительные факторы, которые способствуют преждевременному старению кожи и приводят к сухости, шелушениям и микротрещинкам.

Зимой кожа рук нуждается в тщательном уходе: она в несколько раз тоньше, чем на лице, хуже удерживает влагу и сильнее подвержена негативному воздействию окружающей среды. Отрицательные температуры на улице, сухой воздух в офисе и дома — это дополнительные факторы, которые способствуют преждевременному старению кожи и приводят к сухости, шелушениям и микротрещинкам. Поэтому в холодное время года коже необходимо интенсивное питание и увлажнение.