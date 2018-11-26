Количество людей, страдающих от ВИЧ, может вырасти до миллиона уже к концу этого года. Такое заявление сделал руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Количество людей, страдающих от ВИЧ, может вырасти домиллиона уже к концу этого года. Такое заявление сделал руководительФедерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекцииЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Он сообщил, что сейчас идет активная разработка методик, которыесмогут излечить это смертельное заболевание. Новые препараты будут представленычерез несколько лет. Однако первое время они будут дорогими и вряд ли будутдоступны большинству больных.Покровский также отметил, что на данный момент лекарствамиобеспечены около 400 тысяч зараженных. В России число официальнозарегистрированных граждан, страдающих отВИЧ, составляет 1 миллион. Неофициальноеколичество может достигать 1,3-1,5 миллиона.Причем на долю гетеросексуальных контактов приходится 55 % случаев заражения вирусом иммунодефицита. 42,5 % приобрели этуболезнь после употребления наркотиков, и лишь 2,2% – в результатегомосексуальных контактов. "Сложившаяся ситуация несет угрозу эпидемии поафриканскому варианту, где ВИЧ распространяется преимущественногетеросексуальным путем", – передает слова Покровского .В конце ноября появилась новость о том, что в Москве начинаютсяиспытания вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Новейшийпрепарат позволит инфицированным долгое время обходиться без дорогостоящихлекарств. Испытания пройдут на базе Московского городского центра профилактикии борьбы со СПИДом.Терапевтическая вакцина для ВИЧ-инфицированных – одна изсамых перспективных в мире, утверждает директор центра Алексей Мазус. "Принципее действия такой, что длительное время больному не нужно будет приниматьлекарства. Это очень важно и снижает стоимость лечения", – пояснил он напресс-конференции. Медик подчеркнул, что испытания продлятся несколько лет.