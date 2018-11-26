В понедельник утром на поиски катера с четырьмя мужчинами на борту, который пропал в воскресенье на озере Байкал, из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

В понедельник утром на поиски катера с четырьмя мужчинами на борту, который пропал в воскресенье на озере Байкал, из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, катер перевернулся в Ольхонском районе около мыса Зундуки во время шторма, передает "Интерфакс".По данным пресс-службы МЧС по региону, катер пришел в Ольхонский район из Северобайкальска.Как сообщалось, с катером "Скорпион", на борту которого находились четыре человека — судоводитель и трое пассажиров, пропала связь в воскресенье около 23:00 (18 по Москве).Один из пассажиров успел сообщить родственникам по телефону, что судно перевернулось. Больше мужчины на связь не выходили.По факту исчезновения катера следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР ведут доследственную проверку.