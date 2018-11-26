Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов. Первые суда уже проследовали через пролив. Проход через пролив был закрыт после провокационных действий ВМС Украины.

Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыли для движения гражданских судов.Как сообщил ТАСС генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, разрешение было получено около четырех часов утра. Первые суда уже проследовали через пролив.Проход через Керченский пролив был закрыт после провокационных действий ВМС Украины. 25 октября российские пограничники задержали три украинских — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые незаконно пересекли госграницу РФ.Чтобы остановить корабли, было применено оружие. Трем раненым украинцам была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.На Украине обсуждают вопрос о введении военного положения. Пограничная служба Украины, Нацгвардия, полиция и другие силовые структуры уже переведены на усиленный вариант несения службы.