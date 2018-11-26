В минувшее воскресенье в вечерние часы на китайский город Чжанъе обрушилась песчаная буря, несущая тысячи тон пыли и песка. В течение нескольких часов горожане были вынуждены носить на своих лицах тканевые повязки — в противном случае было трудно дышать. В настоящее время буря несется по Китаю на юго-восток: сейчас она проходит через Сиань, а через несколько часов ожидается в Сиане, Чунцине и, наконец, Гуанчжоу.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, на китайский город Чжанъе обрушилась песчаная буря, несущая тысячи тон пыли и песка. В течение нескольких часов горожане были вынуждены носить на своих лицах тканевые повязки — в противном случае было трудно дышать.О пострадавших от разбушевавшейся стихии не сообщается, однако местные информационные агентства отмечают об участившихся обращениях граждан с жалобами на кашель и воспаление органов зрения.В настоящее время буря несется по Китаю на юго-восток: сейчас она проходит через Сиань, а через несколько часов ожидается в Чунцине, а затем в Гуанчжоу.