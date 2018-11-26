В конце матча 15 тура российской премьер-лиги между Зенитом и Ростовом полузащитник хозяев Клаудио Маркизио демонстративно покинул скамейку запасных, не дожидаясь финального свистка. Итальянский легионер выразил недовольство тренерскому штабу.

В конце матча 15 тура российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Ростовом" полузащитник хозяев Клаудио Маркизио демонстративно покинул скамейку запасных, не дожидаясь финального свистка. Итальянский легионер выразил недовольство тренерскому штабу.Многократный чемпион Италии не попал в стартовый состав, а в ходе встречи так и не вышел на замену. Маркизио обиделся на решение тренера Сергея Семака и выразил свое недовольство. После чего итальянец ушел в раздевалку.Сергей Семак назвал случившееся внутрикомандным делом. Вскоре инцидент был улажен, а Маркизио опубликовал в соцсетях фото из раздевалки "Зенита".