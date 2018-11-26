Борис Корчевников обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной ведущей. Многочисленные поклонники пришли в восторг и пожелали своему кумиру личного счастья.

Борис Корчевников обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной ведущей. Многочисленные поклонники пришли в восторг и пожелали своему кумиру личного счастья.То, что происходит в личной жизни Бориса Корчевникова, интересует не только его многочисленных поклонников, но и представителей СМИ. Так, журналисты выяснили, что у Бориса была невеста – актриса Анна-Сесиль Свердлова. В 2015 году даже появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. Однако, по словам Корчевникова, бракосочетания не было. Более того, Анна-Сесиль и Борис расстались. "Расставание с Анной, конечно, было болезненным. Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь", – признался Борис в интервью.С тех пор о любимых женщинах Корчевникова ничего неизвестно. И вот теперь фанаты популярного телеведущего встрепенулись, когда увидели фотографию, на которой Борис запечатлен идущим под ручку со своей коллегой Аленой Горенко. "Хорошо, когда людям интересно друг с другом", – подписал снимок Борис Корчевников на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Отметим, что Алена Горенко работает на телеканале "Спас". С этой же организацией сотрудничает и Борис Корчевников. Сопоставив эти данные, а также ведущих на фото, поклонники в комментариях пришли в неописуемый восторг. "Борис очень рады за вас!", "Я расстрогалась", "Вы так хорошо смотритесь, прекрасная пара!!!", "Эх. Боря... хороший ты человечек (проникновенный, тонкий, душевный)... Счастья тебе!", "Это ваша девушка?! Когда свадьба?!", "Если вы пара, то вы очень хорошая пара. Шикарные. Мне кажется вы похожи по духу. Счастья (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали снимок фанаты.Однако более осведомленные поклонники огорчили обрадовавшихся подписчиков. Они сообщили, что Алена Горенко давно замужем и у нее двое детей. "Ухаживал он очень красиво, а окончательно покорил, когда посвятил мне романтическую балладу", – рассказывала несколько лет назад о своем избраннике телеведущая.